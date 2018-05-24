Порошенко поручил резко увеличить на Донбассе количество ПТРК "Стугна"

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что проверил уровень комплектации военных подразделений на фронте современными противотанковыми средствами нового поколения "Стугна". Глава государства также поручил резко увеличить укомплектованность украинских бригад "Стугнами" на линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Порошенко также отметил, что накануне на Черниговщине проверил готовность ВСУ к боевому использованию ПТРК "Джавелин". По словам главы государства, наличие "Джавелинов" у украинских военных приводит к тому, что "российские танкисты или с подконтрольных войск просто отказываются выезжать на линию соприкосновения". Порошенко назвал это "тоже эффективными результатами нашего перевооружения".

Читайте также: В Украине испытали новый боевой модуль и сняли это на видео

Президент подчеркнул, что испытания ПТРК "Стугна", которые были проведены на полигоне на Черниговщине вместе с проверкой готовности подразделений ВСУ к боевому использованию "Джавелинов", прошли чрезвычайно успешно.

Я лично много раз присутствовал на этих испытаниях и не видел ни разу, чтобы "Стугна" с максимального расстояния не поразила соответствующую цель,

– отметил Порошенко.

Напомним, накануне Петр Порошенко также заявил, что "Джавелины" будут применяться в зоне боевых действий на Донбассе только в случае полномасштабного наступления со стороны подконтрольных России боевиков.

Что такое "Стугна"?

Противотанковый ракетный комплекс разработки Киевского конструкторского бюро "Луч. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.



В состав переносного комплекса "Стугна" входит ракета Р-2С калибра 130 миллиметров. Комплекс оснащен полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Также возможно дистанционное управление ракетой по телевизионному каналу из закрытой позиции (специально подготовленного укрытия).



Базовая версия состоит из установленной на треноге пусковой установки, контейнера для ракет, прибора наведения и пульта дистанционного управления, который позволяет оператору производить пуск на расстоянии.