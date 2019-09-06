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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Украина может сделать сильный ход, – эксперт об обмене пленными

      236 Читати новину українською
      В Украине ожидают возвращения заложников Кремля
      В Украине ожидают возвращения заложников Кремля / gettyimages.com

      В вопросе обмена пленными Украине нужно перехватить дипломатическую инициативу. Напомнить, что согласно минским соглашениям обмен должен происходить по принципу: все на всех. Это был бы сильный ход.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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      В российских тюрьмах остается еще около сорока украинских заложников Кремля. И об этом надо напомнить России. Таким образом мы использовали минские договоренности ради достижения собственных целей: повышение собственной субъектности и соответственно понижение российской,
      – считает Дмитрий Снегирев.

      Как отмечает эксперт, Россия не очень заинтересована в обмене пленными, поэтому постоянно его срывала. Искала любой повод, чтобы выдвинуть Украине еще какие-то условия. Чтобы разыграть внутри Украины карту "измены". Или выставить нас не в лучшем свете перед западными партнерами.

      Сейчас, по словам Снегирева, можно ожидать от России каких-то нюансов. В частности, связанных с тем, что включен в списки на обмен Цемах – свидетель по делу сбивания Россией малайзийского Boeing-777 рейса MH17 – гражданин Украины, и он может отказаться от обмена. А Олег Сенцов – вроде гражданин России. Кремль может заявить, что не выдаст "своего" гражданина. Москва, отмечает специалист, играть на болевых точках Украины.

      "Обмен пленными срывался, среди прочего, потому, что Путин хотел увидеть первые шаги президента Зеленского и нового парламента. Теперь активизировались переговоры относительно нормандского формата, а обмен пленными – определенная предпосылка для проведения встречи нормандской четверки", – считает Снегирев.

      Что известно об обмене пленными между Украиной и Россией?Возвращение украинцев из русского плена ожидали 30 августа. Речь шла о формуле "33 на 33". Впрочем, обмен не состоялся. Сейчас точная дата неизвестна. Но росСМИ снова сообщают, что обмен будет 7 сентября. Теперь по формуле "35 на 35", но могут быть изменения. Масштабный обмен анонсировал российский президент Владимир Путин – после того, как украинский суд отпустил фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха. РосСМИ также указывают, что в список для выдачи Украине политзаключенных включили 24 пленных моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

      захоплені Росією моряки
      Пленные украинские моряки / Инфографика 24 канала

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Обмен пленными Владимир Путин Владимир Зеленский Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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