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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Україна може зробити сильний хід, – експерт про обмін полоненими

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      В Україні очікують на повернення заручників Кремля
      В Україні очікують на повернення заручників Кремля / gettyimages.com

      У питанні обміну полоненими Україні треба перехопити дипломатичну ініціативу. Нагадати, що згідно мінських угод обмін повинен відбуватися за принципом: всі на всіх. Це був би сильний хід.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      У російських буцегарнях залишається ще близько сорока українських заручників Кремля. І про це треба нагадати Росії. Таким чином ми б використали мінські домовленості заради досягнення власних цілей: підвищення власної суб’єктності і відповідно пониження російської,
      – вважає Дмитро Снєгирьов.

      Як зауважує експерт, Росія не дуже зацікавлена в обміні полоненими, тому постійно його зривала. Шукала будь-який привід, щоб висунути Україні ще якісь умови. Щоб розіграти в середині України карту "зради". Або ж виставити нас не в кращому світлі перед західними партнерами.

      Зараз, за словами Снєгирьова, також можна очікувати від Росії якихось нюансів. Зокрема, пов’язані з тим, що включений у списки на обмін Цемах – свідок по справі збиття Росією малайзійського Boeing-777 рейсу MH17 – громадянин України, і він може відмовитися від обміну. А Олег Сенцов – начебто громадянин Росії. Кремль може заявити, що не видасть "свого" громадянина. Москва, наголошує фахівець, гратиме на больових точках України.

      "Обмін полоненими зривався, серед іншого, тому, що Путін хотів побачити перші кроки президента Зеленського і нового парламенту. Тепер активізувалися переговори по Норманському формату, а обмін полоненими – певна передумова для проведення зустрічі нормандської четвірки", – вважає Снєгирьов.

      Що відомо про обмін полоненими між Україною та Росією? Повернення українців з російського полону очікували 30 серпня. Йшлося про формулу "33 на 33". Втім, обмін не відбувся. Зараз точна дата невідома. Але росЗМІ знову повідомляють, що обмін буде 7 вересня. Тепер за формулою "35 на 35", але можуть бути зміни. Масштабний обмін анонсував російський президент Володимир Путін – після того, як український суд відпустив фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха. РосЗМІ також вказують, що до списку для видачі Україні політв'язнів включили 24 полонених моряків і ще 11 засуджених, в тому числі режисера Олега Сенцова.

      захоплені Росією моряки
      Полонені українські моряки / Інфографіка 24 каналу

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      6 вересня
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими Володимир Путін Володимир Зеленський Мінські домовленості
      Джерело: 24 канал
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