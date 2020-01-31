Украина может выиграть немного времени, – Дейнега о конституционной реформе в России

Путин начнет отдавать много денег на "социалку", чтобы спокойно протянуть конституционную реформу. Это даст больше времени Украине, ведь на войну на Донбассе в России останется меньше ресурсов.

Такое мнение в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" высказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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"В последнее время все довольно быстро тонуло в нашем наэлектризованном информационном поле. На этом фоне вы могли не заметить либо не уделить достаточно внимания событиям, которые могут сильно повлиять на безопасность в Украине. Я сейчас говорю о внезапном начале транзита власти в России", – рассказал Дейнега.

К транзиту власти волонтер относит смену правительства России, изменения в Конституцию, изменение должности Медведева с реальной на ритуальную и замену "архитектора событий на Донбассе и в Крыму" Владислава Суркова на нового куратора по вопросам Украины Дмитрия Козака.

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По словам Дейнеги, все эти события дают нам наконец возможность прогнозировать, какой будет политика России в отношении Украины следующие несколько лет.

"Или скажу иначе. Захватническую политику какого типа Россия в отношении нас выберет. Очевидно одно – Путин ожидаемо никуда не идет и оставит за собой немалое, если не решающее, влияние на действия России внутри и вне своих границ", – подчеркнул автор блога.

Из хороших новостей для нас – чтобы протащить через национальное голосование изменения в Конституцию, он засыпает свою страну деньгами на социалку. Это хорошо – это значит, что денег на войну у него будет меньше. И мы выиграем еще немного времени. Хотелось бы его более эффективно использовать,

– подчеркнул Дейнега.

Что известно о конституционной реформе в России

Во время своего ежегодного послания Федеральному собранию Путин озвучил следующие инициативы:

Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент; По-новому будут назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации; Должен быть изменен пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более двух сроков подряд; Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет; Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (ни во время выборов, ни в прошлом).

Кроме того, президент РФ хочет обойти нормы международного права. Он отметил, что такие нормы могут действовать только там, где не противоречат Конституции России.

Видео полного видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 30 января 2020: