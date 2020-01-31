Україна може виграти трохи часу, – Дейнега про конституційну реформу в Росії

Путін почне віддавати багато грошей на "соціалку", щоб спокійно протягнути конституційну реформу. Це дасть більше часу Україні, адже на війну на Донбасі у Росії залишиться менше ресурсів.

Таку думку у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни" висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

До теми: Конституційна реформа в Росії: що "мутить" Путін?

"Останнім часом усе доволі швидко тонуло у нашому наелектризованому інформаційному полі. На цьому тлі ви могли не помітити або не приділити достатньо уваги подіям, які можуть сильно вплинути на безпекову ситуацію в Україні. Я зараз говорю про раптовий початок транзиту влади в Росії", – розповів Дейнега.

До транзиту влади волонтер відносить зміну уряду Росії, зміни до конституції, зміну посади Медведєва з реальної на ритуальну і заміну "архітектора подій на Донбасі й в Криму" Владислава Суркова на нового куратора з питань України Дмитра Козака.

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За словами Дейнеги, усі ці події дають нам нарешті можливість прогнозувати, якою буде політика Росії щодо України наступні кілька років.

"Або скажу інакше. Загарбницьку політику якого типу Росія щодо нас обере. Очевидним є одне – Путін очікувано нікуди не іде і залишить за собою чималий, якщо не вирішальний, вплив на дії Росії всередині та поза своїми межами", – наголосив автор блогу.

З хороших новин для нас – щоб протягнути через національне голосування зміни до Конституції, він засипає свою країну грошима на соціалку. Це добре – це значить, що грошей на війну у нього буде менше. І ми виграємо ще трохи часу. Хотілося б його більш ефективно використати,

– підкреслив Дейнега.

Що відомо про конституційну реформу в Росії

Під час свого щорічного послання до Федеральних зборів Путін озвучив такі ініціативи:

Прем’єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент; По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації; Має бути змінено пункт щодо заборони одній і тій самій людині займати посаду президента понад два терміни підряд; Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років ; Президент не може мати іноземне громадянство чи вид на проживання (ні під час виборів, ні у минулому).

Окрім того, президент РФ хоче обійти норми міжнародного права. Він зазначив, що такі норми можуть діяти тільки дам, де не суперечать конституції Росії.

Відео повного відеоблогу "Хроніки неоголошеної війни" за 30 січня 2020: