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      Новый куратор Донбасса в Кремле попытается повторить план с Приднестровьем, – Корчилава

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      Дмитрий Козак / Александр Щербак / ТАСС

      В России произошла замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака в качестве отвечающего в Кремле за украинское направление. Новый глава, вероятно, попытается повторить в Украине план примирения Приднестровья и Молдовы, который ему так и не удалось осуществить.

      Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было" рассказал бывший пресс-атташе посольства Грузии Бачо Корчилава.

      К теме: Задача нового куратора России Козака – остановка движения Украины в НАТО и ЕС, – эксперт

      Предыдущего ответственного за украинский вопрос в Кремле Владислава Суркова называли куратором сценариев раскола Украины. Новый человек на этой должности – Дмитрий Козак – по словам Корчилавы, тоже имеет отношение к конфликтным зонам. К слову, Дмитрий Козак с Кировоградщины, и треть своей жизни прожил в Украине.

      "Козак также имеет прямое отношение к конфликтным зонам, потому что после появления Путина во власти, он был таким себе министром без портфеля. А потом неожиданно после успешной операции в Чечне (когда там появился Кадыров-младший), Козака перебросили на южный федеральни округ. Российские журналисты часто говорили, что это было связано с освоением денег на реконструкцию Чечни, там огромные деньги выделялись", – рассказал бывший пресс-атташе.

      Чем отличился Владисла Сурков Сурков отвечал за формирование политики России в отношении Украины и Северного Кавказа, в частности относительно Чечни, Дагестана, оккупированных россиянами грузинских Абхазии и Южной Осетии. В частности, руководитель Чечни Рамзан Кадыров является другом и непосредственным ставленником Суркова. Сурков также был куратором пророссийских боевиков Донбасса. Он выступал за жесткий, военный, а не дипломатический политический курс в отношениях с Украиной.

      сурков
      Владислав Сурков

      План Козака о примирении Приднестровья и Молдовы: чего ждать в Украине?

      Кроме Чечни, у Козака был опыт с перестройкой плана примирения Приднестровья и Молдовы. Есть вероятность, что такую же матрицу будут пытаться навязать и Украине.

      Попытка будет. Потому что вполне такая же попытка до Приднестровья происходила в Грузии,
      – подытожил Корчилава.

      То есть, подытоживая, можно сказать, что Украине стоит ожидать навязывания федерализации.

      Что известно о плане примирения Приднестровья и Молдовы План Козака предусматривал, что Приднестровье, которое сейчас является квазинезависимым и где присутствуют российские войска, предлагали объединить с Молдовой на условиях фактически маленькой федерации. Приднестровье получало влияние на политику всей Молдовы. План Козака предполагал, что Россия интегрирует своих агентов влияния в молдавскую политику, но тогда США сыграли ключевую роль и пророссийский план осуществить не удалось.

      козак
      Дмитрий Козак

      ► Козак – будет человеком подкупа из крыла Путина

      Корчилава отметил, что ошибочно считать, что у Козака будет какая-то своя конкретная позиция и политика в отношении Украины.

      Очень ошибочно воображать, что у Козака может быть какая-то позиция. Козак и Сурков не являются людьми, которые генерируют политику Российской Федерации в отношении самых мерзких соседей,
      – подчеркнул Корчилава.

      Несмотря на то, что они не формируют политику, они определяют методы и подходы. По мнению бывшего пресс-атташе посольства Грузии, Козак – учитывая опыт с деньгами и Чечней – будет человеком подкупа и денег. "И эта ситуация не менее опасна, чем та, которая генерировалась во время Суркова", – добавил Корчилава.

      К слову, Козак возглавлял предвыборный штаб Путина еще примерно 15 лет назад.

      Козака больше можно отнести, наверное, к крылу Путина. Козак все время был рядом с Путиным. Он появился вместе с Путиным,
      – отметил Корчилава.

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      Автор: Сергей Лещенко, Евгения Моторевская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России
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