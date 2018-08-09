Украина наладила производство дефицитных и эффективных боеприпасов, – Порошенко

9 августа Петр Порошенко принял участие в открытии производственной линии по изготовлению артиллерийских снарядов больших калибров ГАХК "Артем". Он отметил, что Украине удалось наладить производство ранее дефицитных, однако эффективных боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

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"Уверен в том, что на сегодняшний день это мощный вклад в нашу победу, которая точно будет. Потому что мы – украинцы, мы защищаем свою землю, мы защищаем собственное государство, мы защищаем безопасность нашего народа", – отметил глава государства.

Он также добавил, что за четыре года войны артиллерия обеспечила надежную оборону украинской земли. Он напомнил, что еще в 2012 – 2013 годах стоял вопрос утилизации боеприпасов, но, к сожалению, война все очень быстро изменила.

По наиболее дефицитным, наиболее эффективным боеприпасам, в которых сегодня нуждаются украинские Вооруженные Силы, украинская оборонная промышленность выполнила заказ ВС, выполнила моё задание,

– подчеркнул президент.