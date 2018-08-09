Україна налагодила виробництво дефіцитних та ефективних боєприпасів, – Порошенко

9 серпня Петро Порошенко взяв участь у відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК "Артем". Він зауважив, що Україні вдалося налагодити виробництво раніше дефіцитних, проте ефективних боєприпасів.

Про це інформує прес-служба Міністерства оборони України.

Читайте також: Україна вироблятиме літаки спільно зі США та Чехією: подробиці

"Впевнений в тому, що на сьогоднішній день це потужний внесок у нашу перемогу, яка точно буде. Бо ми – українці, ми боронимо власну землю, ми боронимо власну державу, ми боронимо безпеку нашого народу", – зазначив глава держави.

Він також додав, що за чотири роки війни артилерія забезпечила надійну оборону української землі. Він нагадав, що ще у 2012 – 2013 роках стояло питання утилізації боєприпасів, але, на жаль, війна все дуже швидко змінила.

По найбільш дефіцитних, найбільш ефективних боєприпасах, яких сьогодні потребують українські Збройні Сили, українська оборонна промисловість виконала замовлення ЗС, виконала моє завдання,

– наголосив президент.