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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Україна налагодила виробництво дефіцитних та ефективних боєприпасів, – Порошенко

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Відбулося відкриття виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК "Артем"
Відбулося відкриття виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК "Артем" / прес-служба Міноборони

9 серпня Петро Порошенко взяв участь у відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів ДАХК "Артем". Він зауважив, що Україні вдалося налагодити виробництво раніше дефіцитних, проте ефективних боєприпасів.

Про це інформує прес-служба Міністерства оборони України.

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"Впевнений в тому, що на сьогоднішній день це потужний внесок у нашу перемогу, яка точно буде. Бо ми – українці, ми боронимо власну землю, ми боронимо власну державу, ми боронимо безпеку нашого народу", – зазначив глава держави.

Він також додав, що за чотири роки війни артилерія забезпечила надійну оборону української землі. Він нагадав, що ще у 2012 – 2013 роках стояло питання утилізації боєприпасів, але, на жаль, війна все дуже швидко змінила.

По найбільш дефіцитних, найбільш ефективних боєприпасах, яких сьогодні потребують українські Збройні Сили, українська оборонна промисловість виконала замовлення ЗС, виконала моє завдання,
– наголосив президент.

 

Теги: Новини України Новини політики Укроборонпром Зброя Міністерство оборони України Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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