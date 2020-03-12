Украина не может самостоятельно завершить войну на Донбассе, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может в одностороннем порядке остановить войну на Донбассе, которая длится 6 год. Тем не менее он уверен, что наше государство обязательно победит.

Об этом глава государства сказал в Киеве во время презентации системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Важно Обострение на фронте: военный назвал причины эскалации на Донбассе

По его словам, в ситуации с решением российско-украинской войны, все зависит только от нашего государства.

Мы сегодня, к сожалению, живем в современном мире, где приоритет – не человек, а разные вещи в воюющем мире. Мы все знаем, что у нас война на Востоке, где обязательно мы победим. Но остановить эту войну в одностороннем порядке мы не можем. Не все зависит только от Украины,

– отметил Зеленский.

Также глава государства напомнил, что на Донбассе продолжают гибнуть наши люди.

Важно! В 2020 году на фронте погибли уже 23 украинских воина. 10 марта на фронте ситуация серьезно обострилась – подконтрольные РФ боевики 17 раз обстреляли украинские позиции. К сожалению, трое наших защитников погибли, еще 9 были ранены.



Война на Донбассе / инфографика 24 канала