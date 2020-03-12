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      Україна не може самостійно завершити війну на Донбасі, – Зеленський

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може в односторонньому порядку зупинити війну на Донбасі, яка триває 6 рік. Тим не менш, він впевнений, що наша держава обов'язково переможе.

      Про це глава держави сказав у Києві під час презентації системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

      Важливо Загострення на фронті: військовий назвав причини ескалації на Донбасі

      За його словами, у ситуації з вирішенням російсько-української війни не все залежить тільки від нашої держави.

      Ми сьогодні, на жаль, живемо в сучасному світі, де пріоритет – не людина, а різні речі у воюючому світі. Ми всі знаємо, що у нас війна на Сході, де обов’язково ми переможемо. Але зупинити цю війну в односторонньому порядку ми не можемо. Не все залежить тільки від України,
      – наголосив Зеленський.

      Також глава держави нагадав, що на Донбасі продовжують гинути наші люди.

      Важливо! У 2020 році на фронті загинули вже 23 українські воїни. 10 березня на фронті ситуація серйозно загостилась – підконтрольні РФ бойовики 17 разів обстріляли українські позиції. На жаль, троє наших захисників загинули, ще 9 були поранені.

      війна на донбасі, окуповані території
      Війна на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Війна на Донбасі Президент України Володимир Зеленський
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