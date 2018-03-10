12:20
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина не получила нового официального статуса в НАТО, - объяснение Альянса

4785 Читати новину українською
Статус Украины в НАТО не изменился
Статус Украины в НАТО не изменился

Несмотря на публикацию на сайте НАТО о статусе "аспиранта" для Украины, никакого статуса официально никто нашем государстве не предоставлял.

Как пояснили в миссии Украины при НАТО, в Альянсе просто констатировали намерения нашей страны стать членом организации, что неоднократно озвучено украинской властью, но никакого специального статуса такая констатация не предусматривает. Об этом пишет ТСН.

Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но, что произошло – Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает, как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует,
– пояснили в миссии Украины при НАТО.

Читайте также: Волкер о том, почему Украина 10 лет назад не получила план действий для вступления в НАТО

По сути, статус "аспиранта" дает то же самое, что и простое намерение – Украина и без него уже немало сделала для сближения с НАТО. За время сотрудничества она принимала участие в совместных миротворческих операциях, постепенно переходит к командной структуре, проводит совместные с Альянсом учения. Аспирантство предусматривает проведение реформ, которых требует НАТО, и не только военных, но не все из этого Украина еще сделала.

Недооценивать релиз НАТО представители Украины в Альянсе тоже не советуют, ведь, например, еще до вчерашнего дня евроатлантические стремления Украины не были признаны, более того, в НАТО даже утверждали, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству", хотя документально Верховная Рада приняла такой закон еще 8 июня прошлого года.

Из плюсов "аспирантства" – возможность приобщиться к Плану действий относительно членства в организации. Хотя и без этого статуса о таком намерении заявил Петр Порошенко.

Читайте также: Почему референдум о вступлении в НАТО не поможет Украине вступить в Альянс: объяснение посла

Но в самом блоке напоминают, что ни "аспирантсво", ни перспектива членства не означает, что страна гарантированно станет членом организации, к тому же, согласно уставу НАТО, членами могут стать только те страны, где нет споров за территорию. Поэтому пока продолжается конфликт на оккупированном Донбассе и подвешенным остается вопрос Крыма, о членстве точно не пойдет.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 375
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
310
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 887
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2290
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1568
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук