Украина не получила нового официального статуса в НАТО, - объяснение Альянса

Несмотря на публикацию на сайте НАТО о статусе "аспиранта" для Украины, никакого статуса официально никто нашем государстве не предоставлял.

Как пояснили в миссии Украины при НАТО, в Альянсе просто констатировали намерения нашей страны стать членом организации, что неоднократно озвучено украинской властью, но никакого специального статуса такая констатация не предусматривает. Об этом пишет ТСН.

Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но, что произошло – Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает, как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует,

– пояснили в миссии Украины при НАТО.

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По сути, статус "аспиранта" дает то же самое, что и простое намерение – Украина и без него уже немало сделала для сближения с НАТО. За время сотрудничества она принимала участие в совместных миротворческих операциях, постепенно переходит к командной структуре, проводит совместные с Альянсом учения. Аспирантство предусматривает проведение реформ, которых требует НАТО, и не только военных, но не все из этого Украина еще сделала.

Недооценивать релиз НАТО представители Украины в Альянсе тоже не советуют, ведь, например, еще до вчерашнего дня евроатлантические стремления Украины не были признаны, более того, в НАТО даже утверждали, что Украина "не имеет формальных устремлений к членству", хотя документально Верховная Рада приняла такой закон еще 8 июня прошлого года.

Из плюсов "аспирантства" – возможность приобщиться к Плану действий относительно членства в организации. Хотя и без этого статуса о таком намерении заявил Петр Порошенко.

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Но в самом блоке напоминают, что ни "аспирантсво", ни перспектива членства не означает, что страна гарантированно станет членом организации, к тому же, согласно уставу НАТО, членами могут стать только те страны, где нет споров за территорию. Поэтому пока продолжается конфликт на оккупированном Донбассе и подвешенным остается вопрос Крыма, о членстве точно не пойдет.