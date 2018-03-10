Україна не отримала нового офіційного статусу в НАТО, – пояснення Альянсу

Попри публікацію на сайті НАТО про статус "аспіранта" для України, ніякого статусу офіційно ніхто нашій державі не надавав.

Як пояснили в місії України при НАТО, в Альянсі просто констатували наміри нашої країни стати членом організації, які неодноразово озвучені українською владою, але жодного спеціального статусу така констатація не передбачає. Про це пише ТСН.

Формально такий статус ніде в офіційних документах Альянсу не закріплений. Але, що сталося – Україна була визнана однією з тих країн, яка хоче приєднатися до НАТО. Загалом є чотири країни, які на сьогодні Альянс визнає, як своїх майбутніх членів. Можна використати слово "кандидатство", але такої формальної фрази в документах НАТО не існує,

– пояснили в місії України при НАТО.

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По суті, статус "аспіранта" дає те саме, що й простий намір – Україна і без нього вже чимало зробила для зближення з НАТО. За час співпраці вона брала участь у спільних миротворчих операціях, поступово переходить до командної структури, проводить спільні з Альянсом навчання. "Аспірантство" передбачає проведення реформ, яких вимагає НАТО, і не лише військових, але не все з цього Україна ще зробила.

Недооцінювати реліз НАТО представники України в Альянсі теж не радять, адже, наприклад, ще до вчорашнього дня євроатлантичні прагнення України не були визнані, ба більше – в НАТО навіть твердили, що Україна "не має формальних прагнень до членства", хоча документально Верховна Рада ухвалила такий закон іще 8 червня минулого року.

Із плюсів "аспірантства" – можливість долучитися до Плану дій щодо членства в організації. Хоча і без цього статусу про такий намір заявив Петро Порошенко.

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Але в самому альянсі нагадують, що ні "аспірантсво", ані перспектива членства не означає, що країна гарантовано стане членом організації, а надто, що згідно зі статутом НАТО, членами можуть стати лише ті країни, де немає суперечок за територію. Тож поки триває конфлікт на окупованому Донбасі та анексованому Криму, про членство точно не йтиметься.