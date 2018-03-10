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Україна не отримала нового офіційного статусу в НАТО, – пояснення Альянсу

11975 Читать новость на русском
Статус України в НАТО не змінився
Статус України в НАТО не змінився

Попри публікацію на сайті НАТО про статус "аспіранта" для України, ніякого статусу офіційно ніхто нашій державі не надавав.

Як пояснили в місії України при НАТО, в Альянсі просто констатували наміри нашої країни стати членом організації, які неодноразово озвучені українською владою, але жодного спеціального статусу така констатація не передбачає. Про це пише ТСН.

Формально такий статус ніде в офіційних документах Альянсу не закріплений. Але, що сталося – Україна була визнана однією з тих країн, яка хоче приєднатися до НАТО. Загалом є чотири країни, які на сьогодні Альянс визнає, як своїх майбутніх членів. Можна використати слово "кандидатство", але такої формальної фрази в документах НАТО не існує,
– пояснили в місії України при НАТО.

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По суті, статус "аспіранта" дає те саме, що й простий намір – Україна і без нього вже чимало зробила для зближення з НАТО. За час співпраці вона брала участь у спільних миротворчих операціях, поступово переходить до командної структури, проводить спільні з Альянсом навчання. "Аспірантство" передбачає проведення реформ, яких вимагає НАТО, і не лише військових, але не все з цього Україна ще зробила.

Недооцінювати реліз НАТО представники України в Альянсі теж не радять, адже, наприклад, ще до вчорашнього дня євроатлантичні прагнення України не були визнані, ба більше – в НАТО навіть твердили, що Україна "не має формальних прагнень до членства", хоча документально Верховна Рада ухвалила такий закон іще 8 червня минулого року.

Із плюсів "аспірантства" – можливість долучитися до Плану дій щодо членства в організації. Хоча і без цього статусу про такий намір заявив Петро Порошенко.

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Але в самому альянсі нагадують, що ні "аспірантсво", ані перспектива членства не означає, що країна гарантовано стане членом організації, а надто, що згідно зі статутом НАТО, членами можуть стати лише ті країни, де немає суперечок за територію. Тож поки триває конфлікт на окупованому Донбасі та анексованому Криму, про членство точно не йтиметься.

Теги: Новини України Новини політики НАТО
Джерело: 24 Канал
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Новини за 11 березня
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