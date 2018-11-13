Украина не верит ни в какие соглашения с Россией, – МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина больше не верит ни в какие соглашения с Россией.

Об этом она заявила в интервью DW.

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Отвечая на вопрос журналиста о том, изменится ли позиция Украины относительно проекта "Северный поток-2", если Россия гарантирует полный объем транзита газа через украинскую ГТС, Зеркаль напомнила о ряде соглашений, которые Россия уже нарушила.

"Не думаю, что мы верим в какие-то гарантии, особенно со стороны России. Есть Будапештский меморандум, и что с нами произошло? Кто сейчас помогает нам защищаться? Никто. Собственно, мы полагаемся на определенную поддержку Германии, чтобы установить мир в Украине. Но мы точно не верим ни в какие соглашения с россиянами", – заявила она.

Интервью с Зеркаль: смотрите видео