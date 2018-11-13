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      Украина не верит ни в какие соглашения с Россией, – МИД

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      Елена Зеркаль
      Елена Зеркаль / AFP

      Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина больше не верит ни в какие соглашения с Россией.

      Об этом она заявила в интервью DW.

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      Отвечая на вопрос журналиста о том, изменится ли позиция Украины относительно проекта "Северный поток-2", если Россия гарантирует полный объем транзита газа через украинскую ГТС, Зеркаль напомнила о ряде соглашений, которые Россия уже нарушила.

      "Не думаю, что мы верим в какие-то гарантии, особенно со стороны России. Есть Будапештский меморандум, и что с нами произошло? Кто сейчас помогает нам защищаться? Никто. Собственно, мы полагаемся на определенную поддержку Германии, чтобы установить мир в Украине. Но мы точно не верим ни в какие соглашения с россиянами", – заявила она.

      Интервью с Зеркаль: смотрите видео

      К слову, канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она убеждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа территорией Украины.

      Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа. Однако Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости Украины Новости политики Северный поток-2 Новости России МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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