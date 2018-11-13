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      Україна не вірить у жодні угоди з Росією, – МЗС

      518 Читать новость на русском
      Олена Зеркаль
      Олена Зеркаль / AFP

      Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Україна більше не вірить у жодні угоди із Росією.

      Про це вона заявила в інтерв'ю DW.

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      Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зміниться позиція України щодо проекту "Північний потік 2", якщо Росія гарантує повний об'єм транзиту газу через українську ГТС, Зеркаль нагадала про низку угод, які Росія вже порушила.

      "Не думаю, що ми віримо в якісь гарантії, особливо з боку Росії. Є Будапештський меморандум, і що з нами сталося? Хто зараз допомагає нам захищатися? Ніхто. Власне, ми покладаємося на певну підтримку Німеччини, щоб встановити мир в Україні. Але ми точно не віримо в жодні угоди з росіянами", – заявила вона.

      Інтерв'ю з Зеркаль: дивіться відео

      До слова, канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм заявила, що розглядає проект газопроводу "Північний потік-2", який так пропагує Росія, не так критично, як це робить офіційний Київ. Також вона переконує, що виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу. Однак Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Новини Росії Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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