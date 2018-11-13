Україна не вірить у жодні угоди з Росією, – МЗС

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила, що Україна більше не вірить у жодні угоди із Росією.

Про це вона заявила в інтерв'ю DW.

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зміниться позиція України щодо проекту "Північний потік 2", якщо Росія гарантує повний об'єм транзиту газу через українську ГТС, Зеркаль нагадала про низку угод, які Росія вже порушила.

"Не думаю, що ми віримо в якісь гарантії, особливо з боку Росії. Є Будапештський меморандум, і що з нами сталося? Хто зараз допомагає нам захищатися? Ніхто. Власне, ми покладаємося на певну підтримку Німеччини, щоб встановити мир в Україні. Але ми точно не віримо в жодні угоди з росіянами", – заявила вона.

Інтерв'ю з Зеркаль: дивіться відео