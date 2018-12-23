Украина оказалась в Топ-5 мест, где может начаться Третья мировая война

Мир остерегался войны между великими державами еще с 1945 года. Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фэрли выделил пять точек, которые в 2019 году имеют риск начала Третьей мировой войны.

Сейчас, когда мощь Китая все еще растет, Россия напрочь отказалась придерживаться международного порядка, конфликт великих держав возвращается на повестку дня, считают журналисты из The National Interest.

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Украина

Мир вспомнил об Украине, когда инцидент при переходе в Азовское море привел к стрельбе, тарану и задержанию 24 членов экипажей украинских катеров.

Спровоцированный Россией или Украиной (и оба правительства, видимо, сыграли определенную роль) перехват снова вызвал напряженность в кризисе, который тлеет последние пару лет. Объявления военного положения украинским правительством предусматривало возможность волнений в Украине,

– написал автор.

По его словам, учитывая то, что сохраняется напряженность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, даже небольшой сдвиг может поставить под угрозу нелегкий баланс, который держался в течение последних нескольких лет, что может привести к хаосу в Восточной Европе.



Конфликт в Азовском море

Южно-Китайское море

С точки зрения автора статьи, Южно-Китайское море стало причиной растущего торгового столкновения между США и Китаем. Пока этот конфликт отражается в основном в обменах горячей риторикой, тарифами и различными другими торговыми санкциями.

Соединенные Штаты и Канада недавно обострили конфликт, арестовав руководителя китайской технологической компании Huawei, что привело к контр-шагам со стороны Китая в отношении граждан Канады и американских фирм.

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Если Китай и Соединенные Штаты придут к выводу, что их торговые отношения (которые послужили основой для глобального экономического роста в течение последних двух десятилетий) находятся под существенным риском, и аналогичным образом сделают вывод, что дальнейший конфликт неизбежен, считает автор, то любой из них может решить перейти к более решительным действиям в Южно-Китайском море.

Персидский залив

По словам автора, экономическое давление на Иран продолжает расти, в то время как Соединенные Штаты делают все более агрессивные шаги по сокращению торговли. Война Саудовской Аравии с Йеменом не имеет никаких признаков ослабления, и, хотя гражданская война в Сирии теряет обороты, США и Россия остаются верными своим партнерам и доверенным лицам.



Персидский залив

Политические беспорядки в Иране могут дестабилизировать регион, или подтолкнуть Иран к агрессивному поведению, или сделать Исламскую Республику привлекательной целью для ее врагов. Напряженность между курдами, турками, сирийцами и иракцами может в любой момент перерасти в открытый конфликт.

Корейский полуостров

"Несомненно, верно, что напряженность на Корейском полуострове значительно снизилась за последний год, поскольку Ким Чен Ын продемонстрировал некоторую терпимость относительно испытаний ядерных и баллистических ракет, а президент Дональд Трамп смягчил свою риторику о противостоянии с КНДР", – отметил профессор.

По его словам, предпосылок к прочному миру сейчас, безусловно, куда больше, чем когда-либо с середины 1990-х годов.

И все же серьезные подводные камни остаются. В частности, Северная Корея не остановила производство ядерного оружия и баллистических ракет. Если Трамп рассердится на Кима, если члены администрации попытаются подорвать любые договоренности, или если Ким рассердится на Трампа, отношения между Вашингтоном и Пхеньяном могут испортиться очень быстро,

– добавил автор.

В целом ситуация в Корее остается гораздо более опасной, чем можно было бы предположить, по самым оптимистичным оценкам, пишет автор.

Непредсказуема точка

Соединенные Штаты неверно предусматривали каждый конфликт со времен Корейской войны. Почему мы должны ожидать, что Третья мировая война будет другой? Великие державы, как правило, направляют дипломатические, военные и политические ресурсы на то, что они считают наиболее серьезными конфликтами.

"Разрушительный конфликт может возникнуть в Прибалтике, в Азербайджане, в Кашмире или даже в Венесуэле, но только США, Китаю и России уделяется так много внимания. Если начнется Третья мировая война, она вполне может прийти с совершенно неожиданного направления", – подытожил эксперт.