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      Україна опинилася у топ-5 місць, де може початися Третя світова війна

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      Україна потрапила до Топ-5 регіонів, де може початися Третя світова війна
      Україна потрапила до Топ-5 регіонів, де може початися Третя світова війна / The National Interest

      Світ остерігався війни між великими державами ще з 1945 року. Професор Військового коледжу армії США Роберт Ферлі виділив п'ять точок, які в 2019 році мають ризик початку Третьої світової війни.

      Нині, коли міць Китаю все ще зростає, Росія геть відмовилася дотримуватися міжнародного порядку, конфлікт великих держав повертається на порядок денний, вважають журналісти з The National Interest.

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      Україна

      Світ згадав про Україну, коли інцидент під час переходу в Азовське море привів до стрілянини, тарану і затримання 24 членів екіпажів українських катерів.

      Спровоковане Росією або Україною (і обидва уряди, мабуть, зіграли певну роль) перехоплення знову викликало напруженість в кризі, що тліє останні пару років. Оголошення воєнного стану українським урядом передбачало можливість хвилювань в Україні,
      – написав автор.

      За його словами, з огляду на те, що зберігається напруженість у відносинах між Росією і Сполученими Штатами, навіть невеликий зсув може поставити під загрозу нелегкий баланс, який тримався протягом останніх кількох років, що може привести до хаосу в Східній Європі.

      Конфлікт в Азовському морі
      Конфлікт в Азовському морі

      Південно-Китайське море

      З точки зору автора статті, Південно-Китайське море стало причиною зростаючого торгового зіткнення між США і Китаєм. Поки що цей конфлікт відбивається в основному в обмінах гарячою риторикою, тарифами і різними іншими торговими санкціями.

      Сполучені Штати і Канада недавно загострили конфлікт, заарештувавши керівника китайської технологічної фірми Huawei, що призвело до контр-кроків з боку Китаю щодо громадян Канади і американських фірм.

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      Якщо Китай і Сполучені Штати прийдуть до висновку, що їх торгові відносини (які послужили основою для глобального економічного зростання протягом останніх двох десятиліть) знаходяться під суттєвим ризиком, і аналогічним чином зроблять висновок, що подальший конфлікт неминучий, вважає автор, то будь-який з них може вирішити перейти до більш рішучих дій в Південно-Китайському морі.

      Перська затока

      За словами автора, економічний тиск на Іран продовжує зростати, в той час як Сполучені Штати роблять все більш агресивні кроки по скороченню торгівлі. Війна Саудівської Аравії з Єменом не має ніяких ознак ослаблення, і, хоча громадянська війна в Сирії втрачає оберти, США і Росія залишаються вірними своїм партнерам і довіреним особам.

      Перська затока
      Перська затока

      Політичні заворушення в Ірані можуть дестабілізувати регіон, або підштовхнути Іран до агресивної поведінки, або зробити Ісламську Республіку привабливою метою для її ворогів. Напруженість між курдами, турками, сирійцями та іракцями може в будь-який момент перерости у відкритий конфлікт.

      Корейський півострів

      "Безсумнівно, вірно, що напруженість на Корейському півострові значно знизилася за останній рік, оскільки Кім Чен Ин продемонстрував деяку терпимість щодо випробувань ядерних і балістичних ракет, а президент Дональд Трамп пом'якшив свою риторику про протистояння з КНДР", – зауважив професор.

      За його словами, передумов до міцного миру зараз, безумовно, куди більше, ніж будь-коли з середини 1990-х років.

      І все ж серйозні підводні камені залишаються. Зокрема, Північна Корея не зупинила виробництво ядерної зброї і балістичних ракет. Якщо Трамп розсердиться на Кіма, якщо члени адміністрації спробують підірвати будь-які домовленості, або якщо Кім розсердиться на Трампа, відносини між Вашингтоном і Пхеньяном можуть зіпсуватися дуже швидко,
      – додав автор.

      В цілому ситуація в Кореї залишається набагато більш небезпечною, ніж можна було б припустити, за найоптимістичнішими оцінками, пише автор.

      Непередбачувана точка

      Сполучені Штати невірно передбачали кожен конфлікт з часів Корейської війни. Чому ми повинні очікувати, що Третя світова війна буде іншою? Великі держави, як правило, направляють дипломатичні, військові і політичні ресурси на те, що вони вважають найбільш серйозними конфліктами.

      "Руйнівний конфлікт може виникнути в Прибалтиці, в Азербайджані, в Кашмірі або навіть в Венесуелі, але тільки США, Китаю і Росії приділяється так багато уваги. Якщо почнеться Третя світова війна, вона цілком може прийти з абсолютно несподіваного напрямку", – підсумував експерт.

      Теги: Новини України Україна – Росія Війна Новини США КНДР Китай Іран
      Джерело: 24 канал
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