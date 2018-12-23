Уряд США тимчасово припинив роботу

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заявив, що Сенат йде на канікули до четверга наступного тижня, не вирішивши питання щодо часткового закриттям уряду. Призупинення роботи уряду США триватиме як мінімум до 27 грудня.

Про це повідомило видання The Washington Post.

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Лідер республіканської більшості в сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його палата не повернеться до законодавчої діяльності до четверга, а це означає, що багато федеральні агентства будуть закриті щонайменше до наступного тижня,

– мовиться у повідомленні.

Позапланове засідання членів Сенату Конгресу США 22 грудня завершилося безрезультатно. На цьому засіданні обговорювали ухвалення документа про тимчасове фінансування федерального уряду.

Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.



Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.