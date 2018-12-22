00:58
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Робота уряду США може частково призупинитись: відома причина

      482 Читать новость на русском
      Вашингтон
      Вашингтон / Фото з відкритих джерел

      Позапланове засідання членів Сенату Конгресу США 22 грудня завершилося безрезультатно. На цьому засіданні обговорювали ухвалення документа про тимчасове фінансування федерального уряду.

      Про це повідомляє Politico.

      Читайте також: Трамп виводить війська з Сирії: з’явилась інформація про другу гучну відставку у Вашингтоні

      За словами Мітча Макконнелла, лідера республіканців у верхній палаті Конгресу, наступне засідання Сенату відбудеться не раніше 27 грудня. 

      Коли ці переговори приведуть до конкретного рішення, яке влаштовуватиме представників обох партій – що означає 60 голосів в Сенаті і президентський підпис, – тоді ми винесемо на голосування. Сенаторів сповістять про дату голосування, а поки консультації і переговори тривають,
      – зазначив Макконнелл.

      Відповідно, така інформація означає, що, як мінімум, до 27 грудня частково призупиниться робота американського уряду.

      Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

      Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.

      Теги: Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      22 грудня , 22:08 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      3162
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 136
      Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      22 грудня , 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      Катерина Козачинська 3884
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      22 грудня , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 1098
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого , 09:13
      Є реальний шанс надання Україні летальної зброї, – екс-посол США
       23 серпня 2017 , 22:47
      Реформи в Україні: Кравчук назвав найуспішнішу
      18 червня , 12:43
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада , 10:11
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада , 23:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук