Робота уряду США може частково призупинитись: відома причина

Позапланове засідання членів Сенату Конгресу США 22 грудня завершилося безрезультатно. На цьому засіданні обговорювали ухвалення документа про тимчасове фінансування федерального уряду.

Про це повідомляє Politico.

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За словами Мітча Макконнелла, лідера республіканців у верхній палаті Конгресу, наступне засідання Сенату відбудеться не раніше 27 грудня.

Коли ці переговори приведуть до конкретного рішення, яке влаштовуватиме представників обох партій – що означає 60 голосів в Сенаті і президентський підпис, – тоді ми винесемо на голосування. Сенаторів сповістять про дату голосування, а поки консультації і переговори тривають,

– зазначив Макконнелл.

Відповідно, така інформація означає, що, як мінімум, до 27 грудня частково призупиниться робота американського уряду.

Нагадаємо, 6 листопада американці обрали новий склад Конгресу. Так, уперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників. Водночас однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.



Додамо, що до Конгресу цього разу пройшла рекордна кількість жінок, а на посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.