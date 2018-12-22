Работа правительства США может частично приостановиться: известна причина

Внеплановое заседание членов Сената Конгресса США 22 декабря завершилось безрезультатно. На этом заседании обсуждали принятие документа о временном финансировании федерального правительства.

Об этом сообщает Politico.

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По словам Митча Макконнелла, лидера республиканцев в верхней палате Конгресса, следующее заседание Сената состоится не ранее 27 декабря.

Когда эти переговоры приведут к конкретному решению, которое будет устраивать представителей обеих партий – что означает 60 голосов в Сенате и президентской подписи, – тогда мы вынесем на голосование. Сенаторов известят о дате голосования, а пока консультации и переговоры продолжаются,

– отметил Макконнелл.

Соответственно, такая информация означает, что, как минимум, до 27 декабря частично приостановится работа американского правительства.

Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

Добавим, что в Конгресс в этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.