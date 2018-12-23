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      Правительство США временно приостановило работу

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      Правительство США не будет работать минимум до 27 декабря
      Правительство США не будет работать минимум до 27 декабря / 24 Канал

      Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат уходит на каникулы до четверга следующей недели, не решив вопрос о частичном закрытием правительства. Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

      Об этом сообщило издание The Washington Post.

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      Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его палата не вернется к законодательной деятельности в четверг, а это значит, что многие федеральные агентства будут закрыты по меньшей мере до следующей недели,
      – говорится в сообщении.

      Не запланированное заседание членов Сената Конгресса США 22 декабря завершилось безрезультатно. На этом заседании обсуждали принятие документа о временном финансировании федерального правительства.

      Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      Добавим, что в Конгресс этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      Теги: Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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