Правительство США временно приостановило работу

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат уходит на каникулы до четверга следующей недели, не решив вопрос о частичном закрытием правительства. Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря.

Об этом сообщило издание The Washington Post.

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Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его палата не вернется к законодательной деятельности в четверг, а это значит, что многие федеральные агентства будут закрыты по меньшей мере до следующей недели,

– говорится в сообщении.

Не запланированное заседание членов Сената Конгресса США 22 декабря завершилось безрезультатно. На этом заседании обсуждали принятие документа о временном финансировании федерального правительства.

Напомним, 6 ноября американцы избрали новый состав Конгресса. Так, впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей. В то же время однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.



Добавим, что в Конгресс этот раз прошло рекордное количество женщин, а на должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.