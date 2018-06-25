Украина подала России уточненный список на обмен пленными: в нем 59 человек

Украина подала России подробный список по обмену пленными. В нем – 59 человек, а это на 25 человек больше, чем в предыдущем перечне.

Как известно, 28 украинских пленных содержатся на территории России и 31 человек в оккупированном Крыму.

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Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая до сих пор находится в Москве. На прошлой неделе ей не удалось посетить ни одного из украинских политзаключенных, несмотря на достигнутые ранее договоренности между президентом России и Украины. Даже отказали в видеосвязи с Сенцовым.

Жду от Москальковой ответа на эти предложения, которые я высказала еще в субботу – относительно возможных планов визитов: или в синхронном виде, или одновременных, или вместе с ней. Любые варианты я ей предложила в письменном виде, но сейчас пока ничего не получила,

– заявила Людмила Денисова.



Денисова написала предложения относительно посещения политзаключенных

Следовательно, наше иностранное ведомство в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить доступ Денисовой к украинским политзаключенным. В частности, ведомство требует предоставить срочный допуск к Олегу Сенцову и Владимиру Балуху, которые голодают.

Напомним, ранее стало известно, что Россия в своих внутренних документах называет незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова гражданином Украины.