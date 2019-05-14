Украина понесла потери на Донбассе: боевики снова стреляли из запрещенного оружия
В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 украинский военный, еще 2 бойцов получили ранения. В целом в течение 14 мая оккупанты совершили 5 обстрелов.
Российские оккупационные силы вели огонь по позициям украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, сообщили в штабе Операции Объединенных сил.
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Где боевики обстреливали позиции сил ООС?
- Возле Лебединского оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;
- Вблизи Водяного – из минометов калибра 120 миллиметров;
- Вблизи Шумов – из минометов калибра 82 миллиметра;
- Возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;
- Вблизи Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
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Источник: 24 канал
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