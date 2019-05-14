Украина понесла потери на Донбассе: боевики снова стреляли из запрещенного оружия

В результате обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе погиб 1 украинский военный, еще 2 бойцов получили ранения. В целом в течение 14 мая оккупанты совершили 5 обстрелов.

Российские оккупационные силы вели огонь по позициям украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибров 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия, сообщили в штабе Операции Объединенных сил. Читайте также: Оккупанты на Донбассе глушат мобильную связь с помощью спецтехники, – наблюдатели Где боевики обстреливали позиции сил ООС? Возле Лебединского оккупанты били из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;

Вблизи Водяного – из минометов калибра 120 миллиметров;

Вблизи Шумов – из минометов калибра 82 миллиметра;

Возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов;

Вблизи Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. Читайте также: На Донбассе экс-боевик сдался в руки полиции: подробности