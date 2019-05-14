Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики знову стріляли з забороненої зброї
Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув 1 український військовий, ще 2 бійців зазнали поранень. Загалом протягом 14 травня окупанти здійснили 5 обстрілів.
Російські окупаційні сили вели вогонь по позиціях українських підрозділів з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.
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Де бойовики обстрілювали позиції сил ООС?
- Біля Лебединського окупанти гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;
- Поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- Поблизу Шумів – з мінометів калібру 82 міліметри;
- Біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;
- Поблизу Новозванівки – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
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Джерело: 24 канал
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