Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики знову стріляли з забороненої зброї

Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув 1 український військовий, ще 2 бійців зазнали поранень. Загалом протягом 14 травня окупанти здійснили 5 обстрілів.

Російські окупаційні сили вели вогонь по позиціях українських підрозділів з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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Де бойовики обстрілювали позиції сил ООС?

Біля Лебединського окупанти гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;

Поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 міліметрів;

Поблизу Шумів – з мінометів калібру 82 міліметри;

Біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;

Поблизу Новозванівки – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

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