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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Україна зазнала втрати на Донбасі: бойовики знову стріляли з забороненої зброї

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      Ситуація на Донбасі 14 травня: загинув 1 військовий, ще 2 поранено
      Ситуація на Донбасі 14 травня: загинув 1 військовий, ще 2 поранено / ТСН (ілюстративне фото)

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків на Донбасі загинув 1 український військовий, ще 2 бійців зазнали поранень. Загалом протягом 14 травня окупанти здійснили 5 обстрілів.

      Російські окупаційні сили вели вогонь по позиціях українських підрозділів з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї, повідомили у штабі Операції Об’єднаних сил.

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      Де бойовики обстрілювали позиції сил ООС?

      • Біля Лебединського окупанти гатили з артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;
      • Поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • Поблизу Шумів – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • Біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів;
      • Поблизу Новозванівки – з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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