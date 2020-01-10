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      Украина попала в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

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      Украина попала в список стран, которые больше всего нарушают интеллектуальную собственность / ier.com.ua

      Еврокомиссия внесла Украину в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят этим вред экономическим интересам ЕС. Хуже ситуация только в Китае.

      Таковы данные годового доклада Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах.

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      Украину внесли в страны второго приоритета. В этом списке также находятся Индия, Индонезия, Россия и Турция. По количеству нарушений интеллектуальной собственности и их последствиям она уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

      В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза,
      – говорится в докладе.

      Отмечается также, что эти страны не имели прогресса вообще, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении проблемы.

      В ЕС отмечают, что в Украине есть проблемы:

      • с законодательной защитой интеллектуального права;
      • механизмами регистрации торговых марок;
      • транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

      В то же время Еврокомиссия отметила принятие Верховной Радой закона об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав в мае 2018 года.

      В марте 2019 года Европейский парламент поддержал директиву об авторском праве в интернете. Новые правила помогут урегулировать отношения между крупными компаниями и журналистами и креативщиками, которым часто не выплачивают деньги.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Новости Турции Евросоюз Индия Индонезия Китай Еврокомиссия
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