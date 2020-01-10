Украина попала в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности
Еврокомиссия внесла Украину в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят этим вред экономическим интересам ЕС. Хуже ситуация только в Китае.
Таковы данные годового доклада Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах.
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Украину внесли в страны второго приоритета. В этом списке также находятся Индия, Индонезия, Россия и Турция. По количеству нарушений интеллектуальной собственности и их последствиям она уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.
В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что наносит существенный вред бизнесу Евросоюза,
– говорится в докладе.
Отмечается также, что эти страны не имели прогресса вообще, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении проблемы.
В ЕС отмечают, что в Украине есть проблемы:
- с законодательной защитой интеллектуального права;
- механизмами регистрации торговых марок;
- транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.
В то же время Еврокомиссия отметила принятие Верховной Радой закона об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и смежных прав в мае 2018 года.
В марте 2019 года Европейский парламент поддержал директиву об авторском праве в интернете. Новые правила помогут урегулировать отношения между крупными компаниями и журналистами и креативщиками, которым часто не выплачивают деньги.
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