Европарламент принял решение о директиве об авторском праве в интернете

Европейский парламент поддержал директиву по авторскому праву в интернете. За нее проголосовали 348 евродепутатов, 278 были против.

Еще в феврале Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия достигли соглашения о принятии директивы, согласно которой, крупным корпорациям, в частности, Google и Facebook придется платить правообладателям (авторам) контента, так называемое, роялти за его использование и распространение.

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В Европарламенте считают, что принятие документа является "важным шагом к исправлению ситуации, в которой несколько компаний заработали огромные суммы денег и при этом не выплачивали надлежащим образом вознаграждения тысячам журналистам и креативщикам, за работы от которых они зависят", пишет BBC.

Новые правила предусматривают дополнительные права для СМИ в связи с использованием их публикаций онлайн-платформами.

В чем была проблема? Споры вокруг документа вызвали две статьи:

статья 11, в которой закреплено, что поисковые системы и интернет-платформы должны получать разрешение от медиа на демонстрацию их новостей пользователям и платить за использование ссылок из новостных веб-сайтов;

статья 13, которая предусматривает ответственность для интернет-гигантов за нарушение пользователями авторских прав на их платформах.

Сторонники директивы уверены, что новые правила обеспечат авторам честное вознаграждение. Противники предостерегают, что эти правила уничтожат генерируемый пользователями контент.

Что предусматривают новые правила директивы об авторском праве в интернете? Новые правила не коснутся публикаций, размещенных некоммерческим способом в онлайн-энциклопедиях – таких как Википедия или GitHub. Документ позволяет бесплатно использовать материалы, защищенные авторским правом, для сохранения культурного наследия.

Однако Google заявила, что, хотя последняя версия директивы была улучшена, осталась "правовая неопределенность".

Детали имеют значение, и мы с нетерпением ждем сотрудничества с политиками, издателями, авторами и правообладателями, поскольку страны-члены ЕС переходят к реализации этих новых правил,

– добавили в компании.

Для того, чтобы директива стала частью национального законодательства, ее должны ратифицировать парламенты государств-членов ЕС.