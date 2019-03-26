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      Європарламент прийняв рішення щодо директиви про авторське право в інтернеті

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      Європарламент прийняв рішення щодо директиви про авторське право в інтернеті
      Європарламент прийняв рішення щодо директиви про авторське право в інтернеті / Фото з відкритих джерел

      Європейський парламент підтримав директиву щодо авторського права в інтернеті. За неї проголосували 348 євродепутатів, 278 були проти.

      Ще у лютому Європарламент, Рада Євросоюзу та Єврокомісія досягли угоди про ухвалення директиви, згідно з якою, великим корпораціям, зокрема, Google і Facebook, доведеться платити правовласникам (авторам) контенту так зване роялті за його використання та розповсюдження.

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      У Європарламенті вважають, що ухвалення документа є "важливим кроком до виправлення ситуації, в якій кілька компаній заробили величезні суми грошей і при цьому не виплачували належним чином винагороди тисячам журналістів і креативників, від роботи яких вони залежать", пише BBC.

      Нові правила передбачають додаткові права для ЗМІ у зв’язку з використанням їхніх публікацій онлайн-платформами.

      У чому була проблема? Суперечки довкола документа викликали дві статті:

      стаття 11, в якій закріплено, що пошукові системи та інтернет-платформи мають отримувати дозвіл від медіа на демонстрацію їхніх новин користувачам та платити за використання посилань з новинних веб-сайтів;

      стаття 13, яка передбачає відповідальність для інтернет-гігантів за порушення користувачами авторських прав на їхніх платформах.

      Прибічники директиви впевнені, що нові правила забезпечать авторам чесну винагороду. Противники застерігають, що ці правила знищать генерований користувачами контент.

      Що передбачають нові правила директиви про авторське право в інтернеті? Нові правила не стосуватимуться публікацій, розміщених некомерційним способом в онлайн-енциклопедіях таких як Вікіпедія або GitHub. Документ дозволяє безкоштовно використовувати матеріали, які захищені авторським правом, для збереження культурної спадщини.

      Однак, компанія Google заявила, що, хоча остання версія директиви була покращена, залишилася "правова невизначеність".

      Деталі мають значення, і ми з нетерпінням чекаємо співпраці з політиками, видавцями, творцями та правовласниками, оскільки країни-члени ЄС переходять до реалізації цих нових правил,
      – додали у компанії.

      Для того, щоб директива стала частиною національного законодавства, її мають ратифікувати парламенти держав-членів ЄС.

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      Теги: Новини політики Гроші Facebook Євросоюз Європарламент Журналісти ЗМІ Google Законодавство
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