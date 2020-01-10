Україна потрапила до списку країн-порушників інтелектуальної власності
Єврокомісія внесла Україну до списку країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам ЄС. Гірша ситуація лише в Китаю.
Такими є дані річної доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах.
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Україну внесли до країн другого пріоритету. У цьому списку також перебувають Індія, Індонезія, Росія та Туреччина. За кількістю порушень інтелектуальної власності та їх наслідками вона поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.
У цих країнах виявили серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу,
– йдеться в доповіді.
Зазначається також, що ці країни або не мали прогресу взагалі, або продемонстрували лише обмежений прогрес у розв’язанні проблеми.
В ЄС зазначають, що в Україні є проблеми:
- зі законодавчим захистом інтелектуального права;
- механізмами реєстрації торговельних марок;
- транзитом контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.
Водночас Єврокомісія відзначила ухвалення Верховною Радою закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та суміжних прав у травні 2018 року.
У березні 2019 року Європейський парламент підтримав директиву щодо авторського права в інтернеті. Нові правила допоможуть урегулювати відносини між великими компаніями й журналістами та креативниками, яким часто не виплачують гроші.
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