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      Україна потрапила до списку країн-порушників інтелектуальної власності

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      Україна потрапила до списку країн, які найбільше порушують інтелектуальну власність / ier.com.ua

      Єврокомісія внесла Україну до списку країн, які порушують права інтелектуальної власності та завдають цим шкоду економічним інтересам ЄС. Гірша ситуація лише в Китаю.

      Такими є дані річної доповіді Єврокомісії щодо захисту та забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах.

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      Україну внесли до країн другого пріоритету. У цьому списку також перебувають Індія, Індонезія, Росія та Туреччина. За кількістю порушень інтелектуальної власності та їх наслідками вона поступається лише Китаю, який посідає першу позицію.

      У цих країнах виявили серйозні системні проблеми у сфері захисту та дотримання прав інтелектуальної власності, що спричиняє суттєву шкоду для бізнесу Євросоюзу,
      – йдеться в доповіді.

      Зазначається також, що ці країни або не мали прогресу взагалі, або продемонстрували лише обмежений прогрес у розв’язанні проблеми.

      В ЄС зазначають, що в Україні є проблеми:

      • зі законодавчим захистом інтелектуального права;
      • механізмами реєстрації торговельних марок;
      • транзитом контрафактної та піратської продукції на ринки Євросоюзу.

      Водночас Єврокомісія відзначила ухвалення Верховною Радою закону про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та суміжних прав у травні 2018 року.

      У березні 2019 року Європейський парламент підтримав директиву щодо авторського права в інтернеті. Нові правила допоможуть урегулювати відносини між великими компаніями й журналістами та креативниками, яким часто не виплачують гроші.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євросоюз Єврокомісія Китай Новини Росії Індонезія Новини Туреччини Індія
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