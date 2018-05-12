Украина проверяет информацию о возможном задержании Россией украинских рыбаков

Украина проверяет информацию о возможном задержании российскими пограничниками двух рыбаков из Бердянска в Азовском море.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий начальника управления Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

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"Консул проверяет информацию о задержании российскими пограничниками двух граждан Украины, которые вышли на катере в Азовское море и не вернулись и их возможное содержание в Краснодарском крае", – сообщил он.

Напомним, 11 мая стало известно об исчезновении в Бердянске двух местных рыбаков. 51-летний и 21-летний жители Бердянска 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись.



Стоит напомнить, что также и 4 мая в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут возле оккупированного Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков). Лодку задержали якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров.