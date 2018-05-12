Україна перевіряє інформацію про можливе затримання Росією українських рибалок

Україна перевіряє інформацію про можливе затримання російськими прикордонниками двох рибалок з Бердянська у Азовському морі.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на коментар начальника управління Департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича.

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"Консул перевіряє інформацію про затримання російськими прикордонниками двох громадян України, які вийшли на катері в Азовське море і не повернулися та їх можливе тримання у Краснодарському краї", – повідомив він.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок. 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні "Амур" вийшли в море з території бази відпочинку "Іскра" Бердянської коси та досі не повернулись.

Варто нагадати, що також і 4 травня в акваторії Чорного моря на заході від мису Тарханкут в окупованому Криму російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаків). Човен затримали, нібито, за незаконний промисел камбали-калкана. Екіпаж судна у кількості 5 українців доставлений на окупований півострів.