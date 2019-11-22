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      Украина расширила безвизовый режим с Аргентиной

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      Елена Микусински и Вадим Пристайко / МИД Украины

      Представители Украины и Аргентины заключили соглашение об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 90 дней до 180.

      Взаимный договор был подписан 21 ноября на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Елены Микусински.

      Интересно: Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств

      Представители обеих стран подписали специальный протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики.

      В рамках этого документа вдвое предусматривается взаимное увеличение срока в течение которого граждане обеих стран могут находиться без оформления визовых документов.

      Ранее этот срок был 90 дней в течение года, отныне – это 90 дней в течение 180 дней.

      С какими странами Украина планирует подписать безвиз?

      В рамках программы действий украинского правительства на следующие пять лет, безвиз планируют ввести с:

      • Гватемалой,
      • Гренадой,
      • Коста-Рикой,
      • Маврикием,
      • Маршалловыми островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Винсентом и Гренадином,
      • Соломоновыми островами,
      • Ямайкой.


      Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Безвизовый режим МИД Украины Вадим Пристайко Аргентина Новости Украины Новости политики
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