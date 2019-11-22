Украина расширила безвизовый режим с Аргентиной
Представители Украины и Аргентины заключили соглашение об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 90 дней до 180.
Взаимный договор был подписан 21 ноября на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Елены Микусински.
Интересно: Украина укрепила свои позиции в рейтинге гражданств
Представители обеих стран подписали специальный протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики.
В рамках этого документа вдвое предусматривается взаимное увеличение срока в течение которого граждане обеих стран могут находиться без оформления визовых документов.
Ранее этот срок был 90 дней в течение года, отныне – это 90 дней в течение 180 дней.
С какими странами Украина планирует подписать безвиз?
В рамках программы действий украинского правительства на следующие пять лет, безвиз планируют ввести с:
- Гватемалой,
- Гренадой,
- Коста-Рикой,
- Маврикием,
- Маршалловыми островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Винсентом и Гренадином,
- Соломоновыми островами,
- Ямайкой.
Перечень стран, где украинцам не нужна виза / инфографика 24 канала
Выбор редакции
-
Адвокат семей Героев Небесной сотни Закревская объявила голодовкусегодня , 00:27
-
Главные новости 21 ноября: в Украине вспомнили Майдан, детали в деле "насильника" Иванисова21 ноября , 23:08
-
"Я знаю, как это – с жизнью прощаться": преступление Иванисова подтвердила жертва изнасилования21 ноября , 22:27