Украина расширила безвизовый режим с Аргентиной

Представители Украины и Аргентины заключили соглашение об увеличении срока безвизового пребывания граждан с 90 дней до 180.

Взаимный договор был подписан 21 ноября на встрече главы МИД Украины Вадима Пристайко и посла Аргентины в Украине Елены Микусински.

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Представители обеих стран подписали специальный протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики.

В рамках этого документа вдвое предусматривается взаимное увеличение срока в течение которого граждане обеих стран могут находиться без оформления визовых документов.

Ранее этот срок был 90 дней в течение года, отныне – это 90 дней в течение 180 дней.

С какими странами Украина планирует подписать безвиз?

В рамках программы действий украинского правительства на следующие пять лет, безвиз планируют ввести с:

Гватемалой,

Гренадой,

Коста-Рикой,

Маврикием,

Маршалловыми островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Винсентом и Гренадином,

Соломоновыми островами,

Ямайкой.