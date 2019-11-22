Україна розширила безвізовий режим з Аргентиною

Представники України та Аргентини уклали угоду про збільшення терміну безвізового перебування громадян з 90 днів до 180.

Взаємний договір було підписано 21 листопада на зустрічі голови МЗС України Вадима Пристайка та посла Аргентини в Україні Елени Мікусінскі.

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Представники обох держав підписали спеціальний протокол про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки.

В рамках цього документу вдвічі передбачається взаємне збільшення терміну протягом якого громадяни обох країн можуть перебувати без оформлення візових документів.

Раніше цей термін був 90 днів протягом року, відтепер – це 90 днів протягом 180 днів.



З якими країнами Україна планує підписати безвіз?

В рамках програми дій українського уряду на наступні п'ять років, безвіз планують запровадити з:

Гватемалою,

Гренадою,

Коста-Рікою,

Маврикієм,

Маршалловими островами,

Науру,

Палау,

Перу,

Сальвадором,

Самоа,

Сен-Вінсентом і Гренадіном,

Соломоновими островами,

Ямайкою.