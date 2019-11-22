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      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Україна розширила безвізовий режим з Аргентиною

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      Елена Мікусінскі та Вадим Пристайко / МЗС України

      Представники України та Аргентини уклали угоду про збільшення терміну безвізового перебування громадян з 90 днів до 180.

      Взаємний договір було підписано 21 листопада на зустрічі голови МЗС України Вадима Пристайка та посла Аргентини в Україні Елени Мікусінскі.

      Цікаво: Україна зміцнила свої позиції у рейтингу громадянств

      Представники обох держав підписали спеціальний протокол про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки.

      В рамках цього документу вдвічі передбачається взаємне збільшення терміну протягом якого громадяни обох країн можуть перебувати без оформлення візових документів.

      Раніше цей термін був 90 днів протягом року, відтепер – це 90 днів протягом 180 днів.


      З якими країнами Україна планує підписати безвіз?

      В рамках програми дій українського уряду на наступні п'ять років, безвіз планують запровадити з:

      • Гватемалою,
      • Гренадою,
      • Коста-Рікою,
      • Маврикієм,
      • Маршалловими островами,
      • Науру,
      • Палау,
      • Перу,
      • Сальвадором,
      • Самоа,
      • Сен-Вінсентом і Гренадіном,
      • Соломоновими островами,
      • Ямайкою.


      Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Аргентина Вадим Пристайко МЗС України Безвізовий режим
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