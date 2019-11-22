Україна розширила безвізовий режим з Аргентиною
Представники України та Аргентини уклали угоду про збільшення терміну безвізового перебування громадян з 90 днів до 180.
Взаємний договір було підписано 21 листопада на зустрічі голови МЗС України Вадима Пристайка та посла Аргентини в Україні Елени Мікусінскі.
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Представники обох держав підписали спеціальний протокол про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Аргентинської Республіки.
В рамках цього документу вдвічі передбачається взаємне збільшення терміну протягом якого громадяни обох країн можуть перебувати без оформлення візових документів.
Раніше цей термін був 90 днів протягом року, відтепер – це 90 днів протягом 180 днів.
З якими країнами Україна планує підписати безвіз?
В рамках програми дій українського уряду на наступні п'ять років, безвіз планують запровадити з:
- Гватемалою,
- Гренадою,
- Коста-Рікою,
- Маврикієм,
- Маршалловими островами,
- Науру,
- Палау,
- Перу,
- Сальвадором,
- Самоа,
- Сен-Вінсентом і Гренадіном,
- Соломоновими островами,
- Ямайкою.
Перелік країн, де українцям не потрібна віза / інфографіка 24 каналу
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