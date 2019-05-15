Украина расширила санкции против России

Кабинет министров ввел зеркальные меры в ответ на введение недавних санкций против Украины со стороны России. Список российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину увеличился.

Кабмин также проголосовал за введение особого вида пошлины для российской продукции, соответствующее решение приняли на заседании 15 мая.

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Что попало в список запрещенных товаров?

Эмбарго распространяется на портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, сульфатостойкий цемент и подобные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.

Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины.

На что будут распространяться пошлины?

На все товары, произведенные в России, кроме товаров "чувствительного импорта". Они не будут касаться угля, кокса, фармацевтической продукции, а также бензина и сжиженного газа.

Принятие постановления будет способствовать дополнительным поступлениям в государственный бюджет во втором полугодии 2019 года на уровне 3,7 млрд гривен,

– отметил министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Доходы от новых российских пошлин планируют направить в специальный фонд, который стимулирует импортозамещение. Новые пошлины вступят в силу 1 августа 2019 года.

Отметим, 20 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России.

Какие ограничения ввела Россия?Российский премьер-министр 18 апреля заявил о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширяет запреты на ввоз некоторых украинских товаров. Запрет коснется на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составляет почти 250 миллионов долларов.



Перед этим, 29 декабря 2018 года, Медведев подписал решение о запрете импорта некоторых украинских товаров. В перечень тогда попала украинская кондитерская продукция, пшеница, подсолнечное масло, орехи, а также котлы, обои, бумага, мебель, трактора и другое оборудование.



По подсчетам минэкономики России, общая стоимость украинского экспорта, который запретили в России, составляет 510 миллионов долларов в год.