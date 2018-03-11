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Украина сделала шаг к энергонезависимости: ЕБРР выделил деньги на солнечные электростанции

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ЕБРР выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций
ЕБРР выделил Украине 25,9 млн евро на строительство солнечных электростанций / Иллюстративное фото

Европейский банк реконструкции и развития выделил Украине 25,9 миллиона евро на строительство трех солнечных электростанций. Эти электростанции появятся в Винницкой области.

Об этом в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

"Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти – на обслуживании станции", – говорится в сообщении главы государства.

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Что такое солнечная электростанция? Инженерное сооружение, которое преобразует солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции.

Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Энергетика Деньги Европа ЕБРР
Источник: 24 Канал
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