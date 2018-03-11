Україна зробила крок до енергонезалежності: ЄБРР виділив гроші на сонячні електростанції
Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйона євро на будівництво трьох сонячних електростанцій. Ці електростанції з’являться у Вінницькій області.
Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенкл.
"Цей проект – ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", – мовиться у повідомленні глави держави.
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Що таке сонячна електростанція? Інженерна споруда, що перетворює сонячну радіацію в електричну енергію. Способи перетворення сонячної радіації різні та залежать від конструкції електростанції.
Джерело: 24 Канал
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