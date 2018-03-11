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Україна зробила крок до енергонезалежності: ЄБРР виділив гроші на сонячні електростанції

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ЄБРР виділив Україні 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій
ЄБРР виділив Україні 25,9 млн євро на будівництво сонячних електростанцій / Ілюстративне фото

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйона євро на будівництво трьох сонячних електростанцій. Ці електростанції з’являться у Вінницькій області.

Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенкл.

"Цей проект – ще один крок до енергонезалежності нашої держави. А також нові робочі місця для 350 людей, які будуть зайняті на будівництві та ще 15-ти, зайнятих на обслуговуванні станції", – мовиться у повідомленні глави держави.

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Що таке сонячна електростанція? Інженерна споруда, що перетворює сонячну радіацію в електричну енергію. Способи перетворення сонячної радіації різні та залежать від конструкції електростанції.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко ЄБРР Європа Гроші Енергетика
Джерело: 24 Канал
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