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      Украина согласилась на формулу Штайнмайера: появилась реакция ЕС

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      В ЕС отреагировали на согласование Украиной формулы Штайнмайера
      В ЕС отреагировали на согласование Украиной формулы Штайнмайера / expresso.pt

      Согласование и подписание Украиной формулы Штайнмайера является важным шагом для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе. Там пятый год продолжается война и находятся российские войска.

      Пресс-секретарь Еврокомиссии Майя Косьянчич отметила, что ЕС поддерживает все шаги, которые помогут достичь мира в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

       Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

      Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в частности относительно так называемой "формулы Штайнмайера", – это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Это является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины,
      – подчеркнула Косьянчич.

      Еврокомиссия отмечает важность работы контактной группы в Минске, "нормандской четверки" и ОБСЕ, которые пытаются содействовать выполнению соглашений о прекращении войны на Донбассе.

      Также ЕС продолжает поддерживать независимость и территориальную целостность Украины, и не признает оккупацию наших территорий Россией-агрессором.

      1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом же деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которые ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

      О чем говорится в формуле Штайнмайера?
      Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Речь идет о законе об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Как отметил Президент Украины выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО должны быть выведены российские войска, а захваченная часть украинско-российской границы должна быть передана под контроль Украины. Иначе выборы в ОРДЛО не состоятся.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат Формула Штайнмайера Война на Донбассе Минск Минские договоренности Евросоюз Еврокомиссия
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