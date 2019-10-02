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      Україна погодилась на формулу Штайнмаєра: з'явилась реакція ЄС

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      У ЄС відреагували на погодження Україною формули Штайнмаєра
      У ЄС відреагували на погодження Україною формули Штайнмаєра / expresso.pt

      Узгодження та підписання Україною формули Штайнмаєра є важливим кроком для подальшого виконання Мінських угод і врегулювання конфлікту на Донбасі. Там п'ятий рік триває війна і перебувають російські війська.

      Речниця Єврокомісії Майя Косьянчич наголосила, що ЄС підтримує усі кроки, які допоможуть досягти миру в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Підсумки вчорашньої дискусії Тристоронньої контактної групи в Мінську, зокрема щодо так званої "формули Штайнмаєра", – це крок, який, як можна сподіватися, може привести до подальших зусиль щодо повного виконання Мінських угод усіма сторонами. Це є ключем до досягнення міцного мирного вирішення конфлікту на сході України,
      – наголосила Косьянчич.

      Єврокомісія наголошує на важливості роботи контактної групи в Мінську, нормандської четвірки та ОБСЄ, які намагаються сприяти виконанню угод щодо припинення війни на Донбасі.

      Також ЄС продовжує підтримувати незалежність та територіальну цілісність України, і не визнає окуповацію наших територій Росією-агресором.

      1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську  формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.

      Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Як наголосив Президент України вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО мають бути виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону повинна бути переданою під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.

      blog_ava
      Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ
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      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Нормандський формат Війна на Донбасі Єврокомісія Євросоюз Мінські домовленості Мінськ
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