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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Украина своим существованием провоцировала Россию еще с 1991 года, – эксперт

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      25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, захватив три корабля ВСУ. Эксперты отмечают, что Украине необходимо разорвать дипломатические отношения, ввести визы, а также прекратить торговые соглашения с РФ.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сингуровский.

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      Я понимаю, что экономическое корни глубоко проросли в украинские предприятия и другие секторы, но я говорил о прекращении экономических отношений еще с 1996 года, когда вышла первая программа "Развития вооружения России". В ней было написано, что украинские предприятия будут нужны РФ до того момента, пока Россия не наладит свои циклы производства вооружений,
      – сказал Николай Сингуровский.

      По его мнению, на этот раз украинские корабли не пропустили из-за того, что они были прежде всего военные, а это хорошая возможность для России прибегнуть к провокациям.

      План Путина на этом не заканчивается, он будет продолжаться. Я согласен с тем, что Украина провоцировала Россию. Еще с 1991 года своим существованием. На этот раз, нападение на Азове было спланировано заблаговременно,
      – отметил эксперт.

      Напомним, что 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержало 276 депутатов. Военное положение будет действовать с 9:00 28 ноября 2018 года по 25 декабря 2018 года. Отметим, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что военное положение может быть отменено в любое время.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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