Україна своїм існуванням провокувала Росію ще з 1991 року, – експерт

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, захопивши три кораблі ЗСУ. Експерти наголошують, що Україні необхідно розірвати дипломатичні стосунки, ввести візи, а також припинити торговельні угоди з РФ.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів директор військових програм центру Разумкова Микола Сінгуровський.

Я розумію, що економічне коріння глибоко проросло в українські підприємства та інші сектори, але я говорив про припинення економічних стосунків ще з 1996 року, коли вийшла перша програма "Розвитку озброєння Росії". У ній було написано, що українські підприємства будуть потрібні РФ до того моменту, поки Росія не налагодить свої цикли виробництва озброєння,

– сказав Микола Сінгуровський.

На його думку, цього разу українські кораблі не пропустили через те, що вони були, насамперед, військові, а це хороша можливість для Росії вдатися до провокацій.

План Путіна на цьому не закінчується, він буде продовжуватися. Я згоден з тим, що Україна провокувала Росію. Ще з 1991 року своїм існуванням. Цього разу, напад на Азові був спланований завчасно,

– зазначив експерт.

Нагадаємо, що 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Відповідне рішення підтримало 276 депутатів. Воєнний стан діятиме з 9:00 28 листопада 2018 року по 25 грудня 2018 року. Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що воєнний стан може бути скасовано в будь-який час.