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      Украина таки будет представлена на саммите в Лондоне

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      Вадим Пристайко представит Украину на саммите НАТО / ukrinform.ua

      Украинская власть до последнего намеревалась игнорировать встречу лидеров НАТО, которая состоится в начале декабря в Лондоне. Впрочем чуть ли не в последний момент стало известно, что Украина на саммите таки будет представлена – в столицу Великобритании полетит министр иностранных дел Вадим Пристайко.

      Об этом свидетельствует перечень спикеров, которые примут участие в общей дискуссии в Лондоне. Список был опубликован на официальной странице Альянса.

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      Что известно о саммите НАТО в Лондоне?

      В течение 3-4 декабря в Лондоне состоится ежегодный саммит Североатлантического альянса. Однако в этом году никак на встрече лидеров НАТО и партнеров не будет представлена ​​Украина.

      Ранее Йенс Столтенберг также сообщал, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться вопрос российской угрозы для Альянса. Также, по его словам, одной из тем встречи должен быть вопрос Украины и войны на Донбассе.

      Почему Украина игнорировала саммит НАТО?

      Сперва, организаторы встречи решили, что в этом году традиционного саммита не будет – будет обычный съезд лидеров Альянса. Разницы вроде никакой, но не для Украины. Мол, съезд лидеров не предусматривает участия представителей стран-партнеров НАТО.

      Однако с самого начала было объявлено об участии представителей Грузии, которая так же, как и Украина, является только партнером, но не членом Североатлантического альянса. В результате из-за нежелания ехать в Лондон украинская власть нарвалась на критику в СМИ.

      Возможно, именно критика и стала причиной того, что Украина таки будет представлена ​​на встрече лидеров НАТО.


      Вадим Пристайко среди спикеров съезда НАТО

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Новости Украины Новости политики Великобритания Вадим Пристайко Лондон НАТО
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