Украина таки будет представлена на саммите в Лондоне

Украинская власть до последнего намеревалась игнорировать встречу лидеров НАТО, которая состоится в начале декабря в Лондоне. Впрочем чуть ли не в последний момент стало известно, что Украина на саммите таки будет представлена – в столицу Великобритании полетит министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Об этом свидетельствует перечень спикеров, которые примут участие в общей дискуссии в Лондоне. Список был опубликован на официальной странице Альянса.

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Что известно о саммите НАТО в Лондоне?

В течение 3-4 декабря в Лондоне состоится ежегодный саммит Североатлантического альянса. Однако в этом году никак на встрече лидеров НАТО и партнеров не будет представлена ​​Украина.

Ранее Йенс Столтенберг также сообщал, что на саммите в Лондоне будет обсуждаться вопрос российской угрозы для Альянса. Также, по его словам, одной из тем встречи должен быть вопрос Украины и войны на Донбассе.

Почему Украина игнорировала саммит НАТО?

Сперва, организаторы встречи решили, что в этом году традиционного саммита не будет – будет обычный съезд лидеров Альянса. Разницы вроде никакой, но не для Украины. Мол, съезд лидеров не предусматривает участия представителей стран-партнеров НАТО.

Однако с самого начала было объявлено об участии представителей Грузии, которая так же, как и Украина, является только партнером, но не членом Североатлантического альянса. В результате из-за нежелания ехать в Лондон украинская власть нарвалась на критику в СМИ.

Возможно, именно критика и стала причиной того, что Украина таки будет представлена ​​на встрече лидеров НАТО.



Вадим Пристайко среди спикеров съезда НАТО