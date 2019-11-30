Україна таки буде представлена на саміті НАТО у Лондоні

Українська влада до останнього мала намір ігнорувати зустріч лідерів НАТО, яка відбудеться на початку грудня у Лондоні. Втім ледь не в останній момент стало відомо, що Україна на саміті таки буде представлена – у столицю Великої Британії полетить міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Про це свідчить перелік спікерів, які візьмуть участь у загальній дискусії у Лондоні. Список був опублікований на офіційній сторінці Альянсу.

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Що відомо про саміт НАТО у Лондоні?

Протягом 3-4 грудня у Лондоні відбудеться щорічний саміт Північноатлантичного альянсу. Однак цього року жодним чином на зустрічі лідерів НАТО та партнерів не буде представлена Україна.

Раніше Єнс Столтенберг також повідомляв, що на саміті у Лондоні буде обговорюватися питання російської загрози для Альянсу. Також, за його словами, однією з тем зустрічі має бути питання України та війни на Донбасі.

Чому Україна ігнорувала саміт НАТО?

Найперше, організатори зустрічі вирішили, що цього року традиційного саміту не буде – буде звичайний з'їзд лідерів Альянсу. Різниці начебто жодної, але не для України. Мовляв, з'їзд лідерів не передбачає участі представників країн-партнерів НАТО.

Втім з самого початку було оголошено про участь представників Грузії, яка так само, як і Україна, є лише партнером, але не членом Північноатлантичного альянсу. У результаті через небажання їхати до Лондона українська влада нарвалася на критику у ЗМІ.

Можливо, саме критика і стала причиною того, що Україна таки буде представлена на зустрічі лідерів НАТО.



Вадим Пристайко серед спікерів з'їзду НАТО