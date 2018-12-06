Украина увеличит расходы на выплату пенсий из госбюджета-2018

Верховная Рада Украины 6 декабря приняла закон, который должен увеличить расходы на выплату пенсий из государственного бюджета-2018. Так, на выплату пенсии будет направлено 10 миллионов 777 тысяч гривен.

Свои голоса за соответствующий законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2018 год" отдали 242 нардепа.

На такой шаг парламентарии пошли, чтобы решить важные социальные вопросы и эффективно использовать средства госбюджета путем перераспределения бюджетных назначений в пределах утвержденного общего объема расходов и предоставления кредитов на 2018 год.

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Принятый Радой закон предусматривает увеличение расходов на:

выплату пенсий – 10 777,6 миллиона гривен (по общему и специальному фонду); выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечения своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы" – 227,4 миллиона гривен; продолжение модернизации антарктической станции "Академик Вернадский", проведение ремонта существующих и создание новых объектов инфраструктуры – 27,6 миллиона гривен.

В связи с введением в 10 областях Украины режима военного положения, запланировано также перераспределить средства из бюджета на увеличение финансирования оплаты труда для Вооруженных сил – на 300 миллионов гривен, для работников прокуратуры – на 100 миллионов гривен, для сотрудников СБУ – на 65 миллионов гривен.

К слову, 22 ноября Верховная Рада окончательно одобрила проект государственного бюджета Украины на 2019 год.

24 канал сообщал, что с 1 декабря в Украине минимальный размер пенсий вырос до 1497 гривен, то есть на 62 гривны. Пенсии пересчитают всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.