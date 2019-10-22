Украина ввела пошлину на импорт электроэнергии из России

Кабмин Украины установил пошлину в размере 2% на импорт электроэнергии из России. Сейчас импорт электроэнергии из РФ не несет никакой угрозы энергобезопасности Украины.

"Это уже сегодня действует – такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%",– сказал в интервью Интерфакс-Украина глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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По словам нардепа, украинская власть продолжит мониторить импортируемую электроэнергию в страну, и вмешается в случае превышения 5% порога общего объема потребления из одного источника.

Герус отметил, что на сегодня импорт электроэнергии из России в Украину составляет менее 1% от общего объема потребления. Поэтому это не представляет никакой угрозы для энергобезопасности Украины.

"Этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас", – пояснил председатель комитета по энергетике.

"Вопрос мониторинга – выставить какие-то маркеры, выше которых мы не допускаем импорт, и выставить механизмы, которые будут работать", – добавил Герус.

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