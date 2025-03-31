Бил и ругался: из Польши депортировали агрессивного украинца, который издевался над прохожими

В Польше агрессивный украинец издевался над молодыми девушками и бил прохожих кулаками и телескопической палкой. Мужчину депортируют обратно в Украину, а также ему запретили повторный въезд на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны сроком на 8 лет.

Инцидент произошел на днях в Познани. Мужчина работал курьером, и на него уже неоднократно жаловались местные. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на познанскую полицию.

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Мужчина неоднократно проявлял агрессию к прохожим

В четверг, 27 марта, полиция получила сообщение о мужчине, который напал с телескопической палкой на мужчину и его 10-летнего сына.

Украинец ругался и бил потерпевшего поляка кулаками по лицу и голове. Так он отреагировал на замечание о запрете езды по тротуару на велосипеде.

Задержали агрессивного 46-летнего мужчину очевидцы инцидента, а потом позвонили в полицию.

Во время обысков в его съемной квартире обнаружили нож с лезвием 15 сантиметров и наркотики.

Мужчине инкриминировали нанесение телесных повреждений, которые своими действиями подвергли потерпевшего угрозе гибели или тяжких телесных повреждений, а также хранение наркотических веществ,

– говорится в сообщении полиции Познани.

Там добавили, что 46-летний украинец за несколько часов до этого проявил агрессию к бездомному.

А еще за два дня перед этим он приставал к молодым девушкам, показывая им вульгарные жесты. Прохожий сделал замечание, из-за чего получил удар в лицо.

Очевидцы сфотографировали злоумышленника и передали информацию в полицию, которая впоследствии установила, что виновным во всех этих случаях является один человек.

После проверки, возможна ли депортация, польская сторона обратилась в пограничную службу с запросом о вынесении решения о возвращении нарушителя в Украину.

Мужчину передали пограничникам, и под их конвоем он покинет Польшу.