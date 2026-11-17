16 ноября суд поместил под стражу 54-летнего гражданина Украины, подозреваемого в государственной измене в условиях военного положения. Мужчина передавал спецслужбам России данные о передвижениях боевой авиации ВСУ и о военных объектах.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, подозреваемый сотрудничал с врагом с октября 2025 года по август 2026 года.

Как мужчина помогал россиянам?

Для передачи информации представителю российской спецслужбы он отправлял координаты и текстовые сообщения в Telegram через специальный бот.

Следствие зафиксировало как минимум шесть фактов передачи чувствительной информации. В частности, фигурант собирал и распространял данные о местонахождении подразделений Сухопутных войск ВСУ в Черкасской области, а также объектов Военной службы правопорядка в Киевской области.

Охота на боевую авиацию и технику ВСУ

Помимо дислокации личного состава, мужчина следил за логистикой Сил обороны. Он фиксировал и отправлял кураторам маршруты перемещения военной техники и вооружения на территории Днепропетровской области.

Задержание подозреваемого и подтверждение его действий в интересах врага: смотрите фото прокуратуры

Особое внимание вражеский информатор уделял украинской авиации. Он передал российским спецслужбам данные о вылете двух истребителей Су-27 с указанием направления их полета и боевой задачи, маршруты трех экипажей вертолетов, а также сведения о применении средств воздушного нападения Сил обороны Украины.

Меру пресечения и наказание за государственную измену

По оценке следствия, собранные сведения оккупанты планировали использовать для подрывной деятельности и нанесения ударов по украинским позициям. Действия задержанного квалифицировали по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за государственную измену в условиях военного положения.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о том, как СБУ разоблачила агента вражеских спецслужб, который и выслеживал подразделения, проходящие ротацию. Мужчина разведывал места базирования бойцов в центральных регионах и после этого пытался скрыться в Закарпатье.