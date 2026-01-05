Исчез в Сочельник – а через неделю нашли в канале: в Чехии погиб гражданин Украины
- 31 декабря в Чехии нашли мертвым украинца, уроженца Закарпатья.
- Его искали неделю.
Накануне Нового года в Чехии нашли мертвым уроженца Закарпатья. Он неделю считался пропавшим без вести.
31 декабря водолазы обнаружили тело украинца в канале недалеко от места, где он жил в поселке Каменны-Прживоз. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства его гибели, передает 24 Канал со ссылкой на Benesovsky Denik.
Что известно о гибели закарпатца в Чехии?
Неделю продолжались поиски 42-летнего закарпатца. В чешской полиции не называют его имени. В то же время журналист Виталий Глагола рассказал, что погибшего звали Василий Попадинец.
В Сочельник, 24 декабря, он вышел из дома после ссоры с братом. Но домой уже не вернулся.
В полицию обратился брат, который волновался за его жизнь и здоровье, ведь мужчина ушел в неизвестном направлении в состоянии алкогольного опьянения и был легко одет. Поиски пропавшего украинца начались сразу, и только через несколько дней удалось найти его тело.
Напомним, что ранее в Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку Андрияну Офрим, которая находилась в розыске с 21 ноября. По данным полиции, тело девушки обнаружил прохожий 3 декабря в ручье Олешна неподалеку Фридек-Мистека. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка погибла насильственной смертью – ее задушили.
Андрияна находилась на заработках в Чехии и жила в Остраве. Полиция задержала подозреваемого – 33-летнего украинца, который признал свою вину.
Последние новости о гибели украинцев за рубежом
- В Польше вблизи города Бжег Опольского воеводства накануне Рождества, 23 декабря, произошла авария, в которой погибли пятеро украинцев. З
- В Вене расследуют гибель 21-летнего украинца, тело которого нашли в полностью сгоревшем Mercedes. Авто вспыхнуло ночью, и от него остался лишь каркас.
- В Ирландии убили 17-летнего Вадима Давыденко. Он и еще трое подростков из Украины и других стран жили в центре для несовершеннолетних, которые прибыли в Ирландию без сопровождения взрослых и искали международную защиту.