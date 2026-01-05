Исчез в Сочельник – а через неделю нашли в канале: в Чехии погиб гражданин Украины

Накануне Нового года в Чехии нашли мертвым уроженца Закарпатья. Он неделю считался пропавшим без вести.

31 декабря водолазы обнаружили тело украинца в канале недалеко от места, где он жил в поселке Каменны-Прживоз. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства его гибели, передает 24 Канал со ссылкой на Benesovsky Denik.

Смотрите также Какова ситуация на границах Украины перед Новым годом: комментарий ГПСУ

Что известно о гибели закарпатца в Чехии?

Неделю продолжались поиски 42-летнего закарпатца. В чешской полиции не называют его имени. В то же время журналист Виталий Глагола рассказал, что погибшего звали Василий Попадинец.

В Сочельник, 24 декабря, он вышел из дома после ссоры с братом. Но домой уже не вернулся.

В полицию обратился брат, который волновался за его жизнь и здоровье, ведь мужчина ушел в неизвестном направлении в состоянии алкогольного опьянения и был легко одет. Поиски пропавшего украинца начались сразу, и только через несколько дней удалось найти его тело.

Напомним, что ранее в Чехии нашли мертвой 22-летнюю украинку Андрияну Офрим, которая находилась в розыске с 21 ноября. По данным полиции, тело девушки обнаружил прохожий 3 декабря в ручье Олешна неподалеку Фридек-Мистека. Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка погибла насильственной смертью – ее задушили.

Андрияна находилась на заработках в Чехии и жила в Остраве. Полиция задержала подозреваемого – 33-летнего украинца, который признал свою вину.

Последние новости о гибели украинцев за рубежом