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Украинца задержали в Польше: ездил по набережной пьяным

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Украинца за нетрезвое вождение задержали в Гданьске
Украинца за нетрезвое вождение задержали в Гданьске / Полиция Гданська

В польском Гданьске полиция задержала гражданина Украины за нетрезвое вождение.

Как информирует "Польское радио" со ссылкой на местную полицию, речь идет о 21-летнем украинце, который в нетрезвом состоянии ездил на машине по пирсу в гданьском районе Бжезьно.

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В полиции отметили, что обвинение украинцу выдвинули после того, как он протрезвел.

Мужчину обвиняют в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии в неположенном месте.

Отмечается, что при задержании парень не оказывал сопротивления, правда, пытался объяснить полицейским, что якобы не знал, что выезд на пирс запрещен.

Українці Польща
Украинца за нетрезвое вождение задержали в Гданське

Согласно польскому законодательству, теперь в течение трех лет ему будет запрещено управлять автомобилем.

Пьяная выходка украинца обойдется ему в 5000 злотых штрафа, который направят в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий.

В конце мая нетрезвый украинец спровоцировал смертельное ДТП в Силезском воеводстве Польши.

Теги: Новости Украины Расследования Полиция Новости Польши Фотоновости
Источник: 24 Канал
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