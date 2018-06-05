Украинца задержали в Польше: ездил по набережной пьяным

В польском Гданьске полиция задержала гражданина Украины за нетрезвое вождение.

Как информирует "Польское радио" со ссылкой на местную полицию, речь идет о 21-летнем украинце, который в нетрезвом состоянии ездил на машине по пирсу в гданьском районе Бжезьно.

Читайте также: Десять украинских студентов попали в аварию под Варшавой: фото

В полиции отметили, что обвинение украинцу выдвинули после того, как он протрезвел.

Мужчину обвиняют в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии в неположенном месте.

Отмечается, что при задержании парень не оказывал сопротивления, правда, пытался объяснить полицейским, что якобы не знал, что выезд на пирс запрещен.



Украинца за нетрезвое вождение задержали в Гданське

Согласно польскому законодательству, теперь в течение трех лет ему будет запрещено управлять автомобилем.

Пьяная выходка украинца обойдется ему в 5000 злотых штрафа, который направят в фонд помощи пострадавшим вследствие дорожно-транспортных происшествий.

В конце мая нетрезвый украинец спровоцировал смертельное ДТП в Силезском воеводстве Польши.