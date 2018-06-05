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Українця затримали у Польщі: їздив набережною напідпитку

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Українця за нетверезе водіння затримали у Гданську
Українця за нетверезе водіння затримали у Гданську / Поліція Гданська

У польському Гданську поліція затримала громадянина України за нетверезе водіння.

Як інформує "Польське радіо" з посиланням на місцеву поліцію, йдеться про 21-річного українця, який у нетверезому стані їздив автівкою по пірсу у гданському район Бжезьно.

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У поліції зазначили, що звинувачення українцеві висунули після того, як він протверезів.

Чоловіка звинувачують у водінні транспортним засобом у нетверезому стані в недозволеному місці.

Зазначається, що під час затримання хлопець не чинив опору, щоправда, намагався пояснити поліцейським, що нібито не знав, що виїзд на пірс заборонений.

Українці Польща
Українця за нетверезе водіння затримали у Гданську

Згідно з польським законодавством, тепер впродовж трьох років йому буде заборонено керувати автомобілем.

П'яна витівка українця обійдеться йому у 5000 злотих штрафу, який скерують у фонд допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Наприкінці травня нетверезий українець спричинив смертельну ДТП у Сілезькому воєводстві Польщі.

Теги: Новини України Поліція Розслідування Новини Польщі Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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