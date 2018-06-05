Українця затримали у Польщі: їздив набережною напідпитку

У польському Гданську поліція затримала громадянина України за нетверезе водіння.

Як інформує "Польське радіо" з посиланням на місцеву поліцію, йдеться про 21-річного українця, який у нетверезому стані їздив автівкою по пірсу у гданському район Бжезьно.

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У поліції зазначили, що звинувачення українцеві висунули після того, як він протверезів.

Чоловіка звинувачують у водінні транспортним засобом у нетверезому стані в недозволеному місці.

Зазначається, що під час затримання хлопець не чинив опору, щоправда, намагався пояснити поліцейським, що нібито не знав, що виїзд на пірс заборонений.



Українця за нетверезе водіння затримали у Гданську

Згідно з польським законодавством, тепер впродовж трьох років йому буде заборонено керувати автомобілем.

П'яна витівка українця обійдеться йому у 5000 злотих штрафу, який скерують у фонд допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Наприкінці травня нетверезий українець спричинив смертельну ДТП у Сілезькому воєводстві Польщі.