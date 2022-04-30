Украинцам для выезда за границу на авто снова нужна "Зеленая карта"

С 28 апреля граждане Украины, выезжающие за границу на собственном автомобиле, должны приобрести полис "Зеленая карта". С начала войны это правило для украинцев отменили, однако сейчас оно снова действительно.

В Нацбанке напомнили, что стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран. Кроме того, процесс оформления "Зеленой карты" существенно упростили из-за военного положения.

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По данным НБУ, 28 апреля 2022 регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис будет требоваться во время пересечения границы с Польшей. Эта практика, по всей видимости, будет распространяться и на границах с другими странами.

Мы благодарны всем странам, которые с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказались граждане Украины. За 2 месяца украинские страховщики отработали оптимальные условия приобретения и пользования таким полисом,

– сказала директор Департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Ольга Максимчук.

Что стоит знать о "Зеленой карте"

Сегодня заключить договор международного страхования "Зеленая карта" можно со скидкой 50% у украинских страховщиков. Стоимость полиса зависит от:

типа транспортного средства,

страны посещения,

срок действия договора страхования.

Полисы выдаются на минимальный срок – 15 дней, максимальный – не превышает 1 год. Цена на страховой полис "Зеленая карта" определена МТСБУ и одинакова для всех страховщиков.

Стоимость полиса "Зеленая карта" в Украине ниже, чем в большинстве стран. Страны-члены системы "Зеленая карта" признают украинские электронные полисы, их не нужно распечатывать и можно предъявлять с любого гаджета.

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"Зеленая карта" – страховой сертификат единой формы, применяемый в странах-членах международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта".