В Мариуполе оккупанты оказались не готовы к "референдуму": как украинцам избежать голосования

Российские захватчики начали псевдореферендумы на временно оккупированных территориях. Российское шоу с фейковым голосованием началось и в Мариуполе.

Об этом 24 канала рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что оккупанты отчитались о работе "избирательных участков" в городе.

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Однако на самом деле ни одно из таких мест на 23 сентября не открылось.

Как бы странно это ни звучало, оккупационные власти пытаются скрыть, где они собираются открывать эти так называемые "участки". Это объясняют якобы мерами безопасности. Но на самом деле там ничего не готово,

– подчеркнул Андрющенко.

Почему россияне скрывают адреса "избирательных участков"

По словам советника мэра Мариуполя, речь идет не сколько о "участках" в классическом понимании этого слова, как о местах хранения фейковых бюллетеней.

Россияне скрывают информацию о таких точках, ведь больше всего боятся, что активизируется движение сопротивления, будут попытки подрыва участков или уничтожения бюллетеней,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты пугают людей тем, что ВСУ собирается нанести удары по местам для голосования.

"Конечно, такого не будет. Никто не будет рисковать жизнью наших гражданских мариупольцев ", - подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Псевдореферендум под дулами автоматов

Несмотря на закрытые участки, процесс фейкового голосования за присоединение к России в Мариуполе все же происходит. По городу ходят мобильные группы, в составе которых 2 гражданских человека с бюллетенями и урной для голосования и 2 военных с автоматами.

Такие группы ходят по дворам и квартирам, даже останавливают людей на улице и предлагают проголосовать. Понятно, как люди могут проголосовать, учитывая, что на них направлены дула автоматов.

– рассказал Андрющенко.

оккупанты угрожают людям

По его словам, в Мариупольском районе оккупанты ходят по дворам и заставляют соседей вытаскивать друг друга из домов, если самим захватчикам где-то не открывают двери.



оккупанты заставляют людей "голосовать" на улицах / Фото из телеграмм-канала Петра Андрющенко

Также в отдельных населенных пунктах, в том числе в Мангуше, россияне угрожают местному населению.

Оккупанты предупредили, что если кто-то не голосует или голосует не так, как надо, то человека внесут в какой-то особый "черный список". Понятно, что речь идет о репрессиях и арестах,

– сказал советник мэра Мариуполя.

оккупанты готовят картинку для российской пропаганды

В то же время, захватчики готовят картинку для российского телевидения.

Для этого собирают большое количество бюджетников-коллаборантов. Где-то 200 – 300 человек привезут на один из участков и отснят пропагандистское кино, якобы мариупольцы радостно побежали голосовали за Россию.

– рассказал Андрющенко.

Однако, по его словам, ничего общего с реальностью у таких видео нет.

Как уклониться от принудительного "голосования"

Как отметил советник мэра Мариуполя, тем людям, которые не хотят участвовать в псевдореферендуме, не желательно пересекаться с оккупантами. Ведь прямой отказ от голосования может быть очень опасным .

Андрющенко посоветовал 2 способа, посредством которых мариупольцы могут избежать принудительного участия в так называемом "референдуме".

Во-первых, не нужно открывать дверь оккупантам . Нужно делать вид, что вас нет дома. Дверь никто не выламывает, у кафиров нет на это времени и дежурить под дверью никто не будет.

. Нужно делать вид, что вас нет дома. Дверь никто не выламывает, у кафиров нет на это времени и дежурить под дверью никто не будет. Если человека остановили на улице, то надо сказать, что он уже проголосовал в другом районе города . Россияне ходят с бумагами и никаких электронных баз данных, чтобы проверить эту информацию, нет. Как отметил советник мэра Мариуполя, никто не будет тратить время на человека, который уже вроде бы проголосовал.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Псевдореферендумы на оккупированных территориях: коротко