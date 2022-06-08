Украинцам компенсируют ремонт поврежденного жилья, сделанный за свой счет
Источник:телеграмм Дениса Шмыгаля
Жителям Украины будут компенсировать стоимость ремонта домов, поврежденных в результате войны. Речь идет обо всех, кто официально зафиксировал повреждение своих домов, но самостоятельно провел восстановление.
Такое решение будет лишь одной из нескольких уже принятых мер восстановления страны. Об этом 8 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
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Для компенсации ремонта нужны деньги России
Глава Кабмина отметил, что по состоянию на день публикации состоялось уже несколько встреч по этому поводу. В них участвовали министры, народные депутаты, представители Офиса президента. о мерах по восстановлению Украины.
Понимаем, что вернувшиеся в свои дома украинцы стремятся максимально быстро отремонтировать повреждения. Поэтому сейчас сосредоточимся на ускорении фиксации ущерба,
– написал Шмигаль.
По его словам, это нужно, чтобы каждый понимал – государство компенсирует расходы. Однако это сделают, когда западные партнеры передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы.
Система оформления будет упрощена
Теперь уже дали поручение по этому вопросу Министерству развития общин и территорий. Оно должно в максимально сжатые сроки определить единый документ, которым будут фиксироваться убытки по каждому дому и квартире. Также состоится упрощение порядка получения такого документа.
Что государство ремонтирует уже сейчас
Первый этап обновления – fast recovery. Он предусматривает восстановление объектов, которые получили незначительные повреждения. То есть те, которые можно и целесообразно ремонтировать уже сейчас. В частности, речь идет о критических объектах и объектах социальной инфраструктуры. То есть школы, больницы и другие.
Государство в софинансировании с местными властями должно восстановить электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, а также транспортную инфраструктуру в деоккупированных регионах,
– написал премьер.
Сейчас Кабмин нарабатывает и планы обновления городков и сел, которые могут быть деоккупированы в ближайшее время.
Заявку о повреждении можно подать в Действии
Еще 19 апреля в Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что зарегистрировать повреждение имущества можно в Действии. Для этого необходимо только авторизироваться на портале и заполнить форму. Впоследствии будет проходить процедура оценки и компенсации, которую определяет правительство.